Pôle d’échanges multimodal de Matabiau Gares. Lancement du concours de maîtrise d’œuvre

La Région Occitanie vient de lancer, dans le cadre du projet Grand Matabiau quais d’Oc, le concours de maîtrise d’œuvre pour la réalisation du Pôle d’échanges multimodal de Matabiau Gares. L’objectif est d’y accueillir « plus de 150.000 voyageurs par jour à horizon 2032, contre 50.000 aujourd’hui ». L’enveloppe des travaux s’élève à 65 millions d’euros, la Région Occitanie mobilisant 61 millions d’euros (94 %) et Toulouse Métropole 4 millions d’euros (6 %). L’opération bénéficie également d’une subvention de l’État à hauteur de 1,2 million d’euros.

Lire par ailleurs : Grand Matabiau Quais d’Oc : Joan Busquets remplacé par Güller Güller

Les maîtres d’ouvrages délégués du projet sont la société publique locale d’aménagement Europolia et l’Agence régionale aménagement construction. Dans une logique « d’atténuation et d’adaptation au changement climatique, le projet vise une triple certification Bâtiment Durable d’Occitanie (BDO), Biodiversité Effinature et HQE Infrastructure ».