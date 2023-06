Pour la Coupe du monde de rugby, Toulouse veut saisir la balle au bond

Toulouse, Terre de rugby. Après 2007, où Toulouse avait accueilli quatre matchs, le Stadium sera cette fois le théâtre de cinq rencontres pour cette dixième Coupe du monde de rugby, du 10 septembre au 8 octobre. « Tout le monde est mobilisé pour respecter le calendrier », a d’ailleurs assuré le maire Jean-Luc Moudenc, rappelant que Toulouse Métropole et la municipalité investissent 6,3 millions d’euros dans des travaux de mises aux normes du stade. Un montant détaillé par Philippe Plantade, vice-président de Toulouse Métropole en charge des Sports. « 1,2 million d’euros pour la luminothérapie, 1,7 million pour le grand écran et les bannes, 250.000 euros pour l’élargissement de la pelouse, 200.000 euros pour la mise en place du wifi, 600.000 euros sur des mesures de sécurité, etc. »

L’élu précise par ailleurs que des travaux d’entretien du Stadium, dont la réfection du toit, le changement des ascenseurs ou la rénovation des vestiaires, ont nécessité 5 millions d’euros. Un investissement qui ne rentre pas dans le budget Coupe du monde. Mais, au-delà de l’aspect purement sportif, Jean-Luc Moudenc veut faire de cet événement « quelque chose de populaire ». « C’est pour cette raison que nous allons organiser une cinquantaine d’événements, à Toulouse et dans l’agglomération, à partir du mois de juin et jusqu’en octobre. Nous voulons fédérer les acteurs sportifs et économiques, les commerçants... »

5,7 millions d’euros pour l’accueil et les animations

Parmi ces animations, la création à partir de fin juin d’une Fan Ambassy, lieu d’informations et de rassemblement pour les supporters, à proximité du Capitole, ou encore l’organisation d’un tournoi de rugby entre clubs de la métropole le 10 juin prochain à Quint-Fonsegrives. Le maire de Toulouse a également annoncé la tenue d’un concert de l’Orchestre national du Capitole sur la place du même nom, le 16 septembre. Plusieurs rendez-vous traditionnels, comme le Toulouse Rugby Festival, du 2 au 3 juin, le WateRugby, du 29 juin au 2 juillet, ou Toulouse Plages, seront aussi associés à cette Coupe du monde de rugby.

Au total, 5,7 millions d’euros seront consacrés à cet axe, dont 1 million pour France Rugby, et 2 millions pour le Village Rugby, « le cœur de la fête », à la Prairie des Filtres. Ce sera « le plus grand de France », selon Laurence Arribagé, adjointe au maire de Toulouse en charge des Sports. « Gratuit, il sera ouvert pendant 20 jours, pour les matchs à Toulouse, les matchs de l’équipe de France et les phases finales. » Pierre Garrigues, directeur fondateur de l’agence PGO, qui animera ce village, précise que celui-ci pourra accueillir jusqu’à 40.000 personnes. Un premier espace, la Fan Zone, sera équipé d’un écran de 95 m2 pour 30.000 personnes, alors qu’un second écran de 45 m2 sera installé dans une zone de détente, plus familiale, pouvant recevoir 10.000 personnes. Une zone réceptive sera par ailleurs réservée aux entreprises.

30 millions d’euros de retombées

Ces investissements sont liés à de fortes attentes en matière de retombées économiques. Benoit Auvray précise ainsi que 50.000 supporters étrangers sont d’ores et déjà attendus. Responsable études et développement à l’Office de tourisme de Toulouse, il indique que « le séjour moyen est compris entre 3 et 4 jours, avec un panier moyen de 492 euros pour un touriste étranger et de 225 euros pour un visiteur français ». « Les retombées économiques liées au public exogène sont déjà estimées à 30 millions d’euros d’après les retours de la billetterie et des tours-opérateurs », ajoute-t-il.

A noter que la sélection japonaise aura son camp de base dans la Ville rose, bénéficiant notamment des infrastructure du Stade Toulousain. Une attraction qui en outre, va amener du beau monde : entre 7000 et 13.000 Japonais devraient se balader dans les rues de Toulouse cet automne.

Paul Périé

Sur les photos : Le Stadium accueillera cinq matchs contre quatre lors de l’édition 2007 // Les travaux d’élargissement du terrain ont commencé cette semaine. Crédit : P.P.