Pour relancer le tourisme régional, l’Occitanie compte sur ses contrats de destination

Pour peser dans le monde touristique de l’après-Covid, le Comité régional de tourisme et de loisirs (CRTL) d’Occitanie s’organise et souhaite axer sa communication nationale et internationale autour de huit contrats de destination. Initiés par Atout France, l’agence affiliée au secrétariat d’État au Tourisme en charge de la promotion touristique de la France, il s’agit de plans d’actions concertées sur trois ans, concentrés sur un territoire précis. L’Occitanie revendique d’être la région française comptant le plus grand nombre de ces dispositifs lancés.

La nouvelle stratégie touristique va se déployer sur tout le territoire régional grâce au travail des agences de développement touristiques (ADT), des comités départementaux du tourisme (CDT) et des offices de tourisme. Atout France a débloqué 480.000 euros pour le développement des plans occitans. Le CRTL et ses partenaires vont de leur côté investir 902.000 euros. Au total, le déploiement de ces contrats coûtera plus de 1,2 million d’euros.

Huit contrats pour couvrir la région Occitanie

Passons en revue ces plans. Le contrat Littoral mise à la fois sur la promotion des sports de glisse et la mise en valeur de l’arrière-pays de quatre départements (Aude, Gard, Hérault et Pyrénées-Orientales). Celui nommé Canal du Midi va mettre particulièrement en lumière le classement comme Bien Unesco des écluses, aqueducs, ponts et autres tunnels du fameux canal. Un plan sera consacré à Lourdes, ville particulièrement éprouvée par la chute du tourisme religieux durant la crise Covid. Ce contrat, sans mettre de côté la dimension spirituelle de la destination, tentera de mettre en avant d’autres dimensions (montagne, sport, etc.). Cette initiative se fera en complément du plan Avenir Lourdes, lancé par l’État. Les activités de pleine nature seront au cœur d’un autre programme centré autour du « sport-santé ».

Les deux métropoles régionales ne sont pas oubliées. Toulouse aura son plan, dont l’idée est de promouvoir des séjours plus longues durées qu’auparavant. Le modèle “city-break” de deux-trois jours semble avoir vécu. Générateur de trop de déplacements, donc de pollution, en un laps de temps trop court, le CRTL l’estime « pas assez durable », lui préférant désormais les séjours d’une semaine environ, où la Ville rose devient une sorte de « camp de base » pour découvrir la Haute-Garonne et ses alentours. Le contrat de destination Montpellier est de son côté intitulé « l’œnotourisme les pieds dans l’eau ».

Le plan Pyrénées vise lui à faire venir des touristes vers la montagne « tout au long de l’année ». Enfin, le dernier contrat est réalisé en collaboration avec la Région Nouvelle-Aquitaine et cherche à promouvoir plus encore la vallée de la Dordogne auprès « d’une clientèle européenne » (Pays-Bas, Royaume-Uni, Espagne, etc.).

Pour que les contrats soient remplis rapidement, il faudra toutefois que le Covid ne fasse pas de nouveau des siennes et que les conséquences économiques de la guerre en Ukraine ne prennent pas des dimensions trop importantes.

Matthias Hardoy

Sur la photo : Vincent Garel, president du Comité régional de tourisme et de loisirs (CRTL) d’Occitanie, et Muriel Abadie, vice-présidente de la Région Occitanie en charge du Tourisme durable, des loisirs et du thermalisme. Crédit : CRTL Occitanie-Patrick Fontanel.