Pour soutenir l’économie, la Région et la CCI misent sur l’épargne citoyenne

Alors que les plans de relance se multiplient, la Région et la Chambre de commerce et d’industrie d’Occitanie misent sur l’épargne citoyenne. Au deuxième trimestre 2021, les deux acteurs régionaux vont en effet lancer « un portail de financement participatif et citoyen » pour les entreprises occitanes. La plateforme est portée par une société de projets où figurent donc la Région, la CCI, mais aussi l’Agence régionale énergie climat (Arec) et plusieurs partenaires privés. L’incertitude née de la crise sanitaire à pousser les Français à fortement épargner. En France, selon les chiffres communiqués par la Région, le surplus d’épargne aurait dépassé les 60 milliards d’euros à la fin du premier confinement et aurait même atteint les 100 milliards d’euros à la fin de l’année dernière.

Mobiliser l’épargne des Occitans

L’objectif que se sont fixé Carole Delga, présidente de la Région Occitanie, et son homologue de la CCI régionale Alain Di Crescenzo est de se servir de cet argent comme d’un levier pour la reprise. « Le portail doit être un catalyseur pour l’économie locale et de proximité », résume la présidente de la Région Occitanie, qui vise une levée de « 20 millions d’euros en cinq ans ». Deux-cents projets devraient être présentés chaque année sur la plateforme. Ceux-ci seront sélectionnés, par la Région et la CCI notamment, parmi les candidats aux divers fonds régionaux. Avec une préférence pour ceux porteurs d’une « ambition écologique ou sociale ».

Deux ou trois appels devraient être faits par an pour attirer les citoyens épargnants. Devenus actionnaires, « ils devraient recevoir une rémunération supérieure à celle du Livret A », estime Carole Delga. Pour assurer que l’investissement citoyen ne soit jamais perdu, la Région affirme qu’elle « interviendra en complément des fonds levés auprès des particuliers ».

La présidente a par ailleurs tenu à préciser que la plateforme régionale « n’était pas concurrente, mais complémentaire des initiatives de financement solidaire qui existent déjà sur le territoire ». Des discussions seraient ainsi en cours avec certains financeurs solidaires pour que leurs actions soient coordonnées. Seule incertitude pour le moment, de taille néanmoins, en cas de non-réélection de Carole Delga à la présidence au mois de juin, ce projet naissant sera-t-il maintenu ?

Matthias Hardoy

Sur la photo : La présidente de la Région Occitanie Carole Delga et Alain Di Crescenzo, président de la CCI Occitanie, lors d’un point presse où ils ont annoncé notamment le lancement d’une nouvelle plateforme d’épargne citoyenne. Crédit : Sebastien Pouchard-Région Occitanie.