Le groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales (Gifas) et Régions de France organisent la première édition d’Aéro’Régions, ce jeudi 18 novembre à 9h30 au Delivery Center, à Colomiers.

Ce forum réunira les industriels du secteur et les Régions françaises. Dans un contexte de rebond de l’aéronautique civile, les actions régionales menées conjointement avec celles du Gifas sont nombreuses et se sont accélérées pour répondre aux grands défis de la filière : décarbonation et aéronautique durable, emplois et formations, soutien aux programmes de la filière.

Après les prises de parole de Carole Delga, présidente de Régions de France et présidente de la Région Occitanie, et de Guillaume Faury, président du Gifas et Chief Executive Officer d’Airbus, cet événement sera marqué par deux tables rondes : « Réussir la transformation de la filière : les enjeux en termes de compétences et les métiers d’avenir » et « Nouvelles mobilités, nouvelles propulsions : quels enjeux pour les territoires ? ».