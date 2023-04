Priamos, un pure player spatial et cybersécurité

À la tête de Priamos - six experts conseils et un chiffre d’affaires en forte croissance à 350.000 euros en 2022, et une perspective de 600.000 euros en 2023 -, Étienne Gérain, a fait du spatial sa spécialité. « La cybersécurité dans le domaine du spatial représente aujourd’hui 80 % de notre chiffre d’affaires », estime le dirigeant. « Nous accompagnons des agences spatiales, de grands industriels européens présents à Toulouse, notamment des opérateurs de satellites, et des TPE / PME qui font partie de leur écosystème. »

Priamos aide ses clients à se protéger des menaces persistantes avancées.. « Nous ne nous positionnons pas comme des assistants techniques, mais fonctionnons plutôt en mode projet avec nos clients », poursuit Etienne Gerain. « Pour ce faire, nos collaborateurs sont formés au métier cybersécurité, ainsi qu’à l’appropriation de méthode de gestion de projet de type PRINCE2. Ils sont aussi tous sollicités sur des travaux de R&D pour monter en compétences, et partage leur savoir auprès de l’écosystème local et national. »

S’intéresser au management des risques

Autre particularité de Priamos ? Travailler main dans la main avec Cyberinflight, un autre cabinet toulousain spécialisé en intelligence économique, quand les besoins ou les spécificités d’un client s’y prêtent. « Cyberinflight est spécialisé en étude de marché en cybersécurité aéronautique et spatiale et en analyse de la menace géopolitique. Grâce à l’association de nos compétences nous sommes capables de sensibiliser nos clients sur l’état de la menace en temps réel. Cette coopération est efficace pour répondre à des risques qui explosent », selon Étienne Gérain. Il décrit, depuis deux ans, des attaques de plus en plus complexes de type ransomware ou phishing pour récupérer des informations sensibles.

Dans ce contexte, les messages à passer aux entreprises relèvent aussi des bonnes pratiques. « La première des choses est de sortir de l’état de naïveté et d’éviter d’adopter la politique de l’autruche », conseille le spécialiste. Il en appelle aux bonnes pratiques, simples à mettre en œuvre en entreprise, proposées notamment par l’Anssi (Agence nationale de la sécurité et des systèmes d’information), dans son guide de l’hygiène numérique. « Enfin, un chef d’entreprise se doit d’analyser en amont les menaces qui pèsent sur son entreprise, se demander quels sont ses concurrents ? Quelles sont ses valeurs métiers à protéger et comment les protéger ? C’est le principe même du management des risques et il doit être mis en place, même dans une TPE. »

Béatrice Girard

Sur la photo : Étienne Gérain, fondateur de Priamos, encourage les chefs d’entreprises à évaluer en amont les risques qui pèsent sur leur activité. Crédit : Hélène Ressayres - ToulÉco.