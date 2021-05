Programme Action Coeur de Ville : Action Logement fait le bilan de sa participation en 2020

Depuis février 2020, en Occitanie, le groupe Action Logement participe au programme Action Cœur de Ville. Cette structure est un acteur majeur des logements sociaux et intermédiaires en France. De plus, elle s’est donnée pour mission d’accompagner les employés à la recherche d’une habitation plus adéquate pour leur lieu de travail.

Dans son bilan de l’année 2020, Action Logement assure avoir participé à remettre sur le marché 397 logements abordables dans 25 villes d’Occitanie. 63% de ces opérations concernent des logements sociaux ou intermédiaires, 32% du logement privé.

Le programme Action Coeur de Ville a commencé en 2018 et touche 23 territoires en Occitanie.

C.B.