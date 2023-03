Pyrénéance. Une ouverture de capital pour faire boule de neige

Une nouvelle étape d’importance pour l’agence Pyrénéance. Après sa reprise en 2019 par l’entrepreneur Jean-Baptiste Coffin, place à l’ouverture de capital pour l’entreprise de Bagnères-de-Bigorre (Hautes-Pyrénées) née il y a vingt-cinq ans. Spécialisée dans les séjours de sport dans les Pyrénées, l’agence valorisée à 320.000 euros a en effet vu l’arrivée, à la fin de l’année dernière, de trois nouveaux investisseurs, dont Sébastien Répéto, dirigeant de l’agence de communication numérique My Destination/Kern, et Mathieu Crépel, snowboarder professionnel et producteur de documentaires. Jean-Baptiste Coffin possède désormais 65 % des parts de la société. Pyrénéance a reçu en parallèle le soutien de la Région Occitanie à hauteur de 118.000 euros et des concours bancaires de l’ordre de 90.000 euros.

L’agence, qui a enregistré entre 200.000 et 250.000 euros de chiffre d’affaires en 2022, « au niveau de ses meilleures années », vise le million d’ici cinq ans. En attendant, elle « espère réaliser entre 30 et 40 % de croissance en 2023 ». En plus de ses quatre salariés [1], Pyrénéance « fait travailler une quarantaine de prestataires, dont un noyau dur de vingt-cinq accompagnateurs en montagne ». Elle vise à la fois les particuliers, les professionnels et les collectivités [2]. « Nous avons par exemple comme clients beaucoup d’écoles bretonnes pour les classes de neige. Côté entreprises, nous avons eu récemment en séminaire We Sun, une société qui produit des panneaux solaires. Nous avons aussi la marque de vêtements de sport Oxbow », détaille le dirigeant.

Pyrénéance mise sur « le sur-mesure »

Pour l’entreprise pyrénéenne, cette ouverture de capital était indispensable. « Il fallait être mieux armé au niveau financier pour pousser notre marque. Cela nous permet aussi de pouvoir mieux repenser notre modèle, d’anticiper davantage les attentes », éclaire Jean-Baptiste Coffin, qui mise sur des prestations sur mesure et haut de gamme. « Quand ils arrivent en montagne, la tente est montée et le sac de couchage est à l’intérieur. On veut faire vivre à nos clients des aventures avec les avantages et sans contraintes », explique l’entrepreneur pyrénéen.

Positionné sur un segment outdoor, il ne souhaite cependant pas communiquer sur un aspect écologique. « Je ne supporte pas la greenwashing [3] de certains de nos concurrents. Nous avons, dans notre secteur, un impact sur l’environnement. On essaye certes de le réduire, de ramasser les papiers par terre, d’éduquer le consommateur en l’incitant à protéger la nature. Mais ceux qui disent qu’ils font des produits écoresponsables, qu’ils compensent leur impact carbone, c’est vraiment n’importe quoi ! », s’emporte l’entrepreneur, qui se radoucit par la suite pour évoquer les nouveautés 2023, comme un nouveau séjour parapente à l’automne ou des nouvelles offres pour les week-ends vélos et rafting.

Le dirigeant de Pyrénéance veut développer « des offres toujours plus flexibles et adaptables » au fil de l’année pour « s’adapter à un climat de plus en plus changeant ». Mais les séjours proposés par l’agence se dérouleront toujours dans l’intégralité de la zone pyrénéenne, de la vallée des Aldudes à l’Ariège en passant par la vallée d’Ossau. « Les Pyrénées, c’est un grand terrain de jeu génial », s’enthousiasme Jean-Baptiste Coffin.

Sur la photo : Un bivouac de Pyrénéance à Soussouéou, dans les Pyrénées-Atlantiques. Crédit : G.Arriettea. // Dans les séjours organisés par Jean-Baptiste Coffin, dirigeant de Pyrénéance, il est possible d’observer des chamois. Crédit : Sébastien Répéto-Pyrénéance.