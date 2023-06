Les rencontres cyber d’Occitanie, qui se tiendront le mardi 13 juin prochain au centre de congrès Diagora Labège, ont prévu plusieurs temps forts.

De 9 heures à 17 heures, des ateliers, des conférences et des tables rondes rythmeront la journée. La première table ronde, « Quelle cybersécurité pour demain ? », donner notamment la parole aux Head of Cybersecurity de Capgemini (Nolwenn Le Ster), Sopra (Fabien Lecoq), et Airbus (Julien Touzeau). Cette table ronde est réalisée en partenariat avec les Echos et est co-animée par Yves Vilaginés, chef de service Entrepreneurs et Dossiers spéciaux, groupe Les Échos et Martin Venzal directeur de la rédaction de ToulÉco. D’autres tables rondes sur la parcours Emploi en cybersécurité, ou encore sur l’impact de l’intelligence artificielle dans la vidéosurveillance, seront au programme.

En conclusion de la journée, la dernière table ronde se tiendra en partie en direct de l’Ukraine sur le thème « Comment les hackeurs travaillent à préserver le patrimoine et l’actif national en Ukraine », avec les hacheurs éthiques Baptiste Robert et Artem Starsosiek.

Ce salon professionnel répond à quatre objectifs : sensibiliser les entreprises, les collectivités et les particuliers à leur cybersécurité mais aussi améliorer les connaissances technologiques et réglementaires sur le sujet, accompagner le business de la filière par le biais d’un salon d’affaires et, enfin, proposer une nouvelle expérience basée sur de la pédagogie !

Les Rencontres Cyber d’Occitanie, le mardi 13 juin, au centre de congrès Diagora Labège, entrée gratuite sur inscription. Plus d’infos sur le site des organisateurs.