L’enthousiasme n’est pas partagé. Après le vœu formulé par Emmanuel Macron de développer des projets de RER dans dix métropoles françaises, les acteurs du dossier n’ont pas tous réagi de la même façon. Dimanche, le jour même de cette déclaration surprise, Carole Delga, la présidente de la Région Occitanie, s’est félicitée de la « réponse » du chef de l’État « à l’appel des présidents de Régions à un New Deal ferroviaire ».

L’association « Rallumons l’étoile », qui milite depuis 2018 en faveur d’un RER toulousain s’appuyant sur six lignes existantes, voit dans cette annonce un moyen de faire avancer le dossier. Le maire de Toulouse, Jean-Luc Moudenc (ex-LR), se montre quant à lui plus prudent. « Cette annonce n’a d’intérêt que si elle est suivie d’un engagement financier de l’État, en plus des engagements déjà pris sur le ferroviaire », souligne-t-il. Sur le fond du dossier, le président de Toulouse Métropole ne cache pas non plus son scepticisme.

« Les éléments d’études dont nous disposons montrent qu’à Toulouse, le RER rapporterait assez peu de voyageurs, coûterait très cher en investissement et en fonctionnement, et que son intérêt écologique serait limité (…) D’autre part, nous participons déjà au développement du rail à travers la troisième ligne de métro qui, à cinq endroits, sera en interconnexion avec le réseau ferré, mais aussi à travers les aménagements ferroviaires au nord de Toulouse, en supportant 15 % de l’investissement », rappelle Jean-Luc Moudenc.

« Un choc d’offre dès 2024 »

Le conseil de la Métropole a néanmoins voté il y a quelques semaines à l’unanimité un vœu pour soutenir le projet de RER toulousain. Un consensus pourrait ainsi être trouvé entre la Région, Toulouse Métropole, le Conseil départemental et l’autorité organisatrice Tisséo autour d’une « première phase du RER ». C’est la proposition formulée par le collectif « Rallumons l’étoile » en septembre dernier pour lever les freins techniques, politiques et financiers qui ralentissent le dossier. « L’État et la Région ont lancé en 2021 une étude qui doit durer trois ans sur la base d’un scénario à horizon 2040 d’un train tous les quarts d’heure. Nous proposons, nous, des aménagements à court terme dont le coût serait compatible avec le financement de la 3e ligne de métro », explique Benoît Lanusse, le porte-parole de l’association.

Sur le modèle de Strasbourg, qui a fixé sa feuille de route dès 2020, « Rallumons l’étoile » plaide pour un « choc d’offre » dès 2024 avec un cadencement à la demi-heure, une circulation des trains de 5h à minuit sur les six axes de l’étoile ferroviaire, une tarification intégrée et des bus coordonnés. « Sur certaines lignes comme Colomiers-Arènes, on a déjà la tarification Tisséo et les rames. Le surcoût serait minime. »

Alternative à la voiture

Pour l’association, qui a lancé le 24 novembre une grande enquête pour promouvoir le train et étudier les modes de transports des habitants de l’agglomération toulousaine, cette « première étape » serait aussi une réponse efficace à la problématique de la ZFE. La deuxième vague dans la mise en place de la zone à faible émission va en effet démarrer le 1er janvier 2024. Un RER, complémentaire au métro et au TER, serait selon elle une alternative à la voiture.

À la veille du prochain comité de pilotage des études multimodales qui doit réunir début décembre le préfet, la Région, la Métropole et le Département, « Rallumons l’étoile » espère voir tous les acteurs du dossier « entrer dans le concret » grâce à une position commune autour de son RER première version. « N’auront de financement de l’État que les métropoles qui ont un projet comme Bordeaux ou Strasbourg. Si Toulouse n’en présente pas, elle ne pourra prétendre à rien. Nous avons déjà perdu beaucoup de temps. Il ne faut pas rater le coche », estime Benoît Lanusse.

Johanna Decorse

Sur la photo de Une : Un TER Régiolis assurant la navette de la ligne C en direction de Colomiers arrêté dans la gare de Plaisance-du-Touch. L’association « Rallumons l’étoile » propose de s’appuyer sur l’étoile ferroviaire existante avec un cadencement à la demi-heure toute la journée. Crédit : K. Sakura - CC. // Dans l’article : la carte proposée par le collectif toulousain "Rallumons l’Etoile !". Crédit : DR.