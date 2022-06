RTE Sud-Ouest développe le renouvelable entre deux crises

On n’a jamais autant parlé de problématiques énergétiques que cette année. De nombreux événements (guerre en Ukraine, arrêt de réacteurs nucléaires en France, conséquences de plus en plus nombreuses du réchauffement climatique, etc.) ont mis la question de l’indépendance énergétique au sommet des priorités des dirigeants mondiaux. C’est dans ce contexte que le réseau de transport d’électricité RTE Sud-Ouest a fait son bilan de 2021 en Occitanie.

RTE possède 10.956 kilomètres de lignes ariennes (en baisse de 23 kilomètres par rapport à 2020) et 565 kilomètres de lignes souterraines (en hausse de 5 kilomètres) dans la région. La consommation électrique a augmenté de 1,3 % [1] mais la production a baissé de 6,6 %. « Cette baisse s’explique par des conditions météorologiques défavorables pour l’hydraulique [2] et une faible disponibilité du parc de production nucléaire [3] avec notamment l’arrêt de réacteurs à la centrale de Golfech », explique Jacques Tassy, directeur du centre d’exploitation Toulouse de RTE.

Énergies renouvelables et crise energétique

Pour contrer cette baisse côté nucléaire, le réseau de transport mise sur les énergies renouvelables. En particulier sur le solaire. RTE revendique, en 2021, une augmentation de 21,1 % de son parc solaire, qui a participé a une hausse de la production de 12 %. Plus globalement, l’Occitanie serait la deuxième région en France en termes d’énergies renouvelables (EnR) [4]. RTE veut participer à atteindre l’objectif régional de neutralité carbone à l’horizon 2050. Pour cela, elle planche sur six scenarios différents pour imaginer « le meilleur mix énergétique » pour les décennies qui viennent.

Jacques Tassy, ainsi que Dominique Millan, directeur développement et ingénierie chez RTE Sud-Ouest, n’ont pas le nié « les risques importants » existants sur le front énergétique pour l’hiver 2022-2023. « La disposition de moins d’énergie nucléaire ainsi que l’instabilité du marché du gaz depuis la guerre en Ukraine crée de l’incertitude », reconnaît Dominique Millan. Son collègue dévoile les mesures pour faire face à cette situation. Il y a d’abord Ecowatt, une application pour encourager les particuliers à baisser leur consommation d’énergie par « des éco-gestes du quotidien ». Avec les industriels, il y a des négociations de « contrats d’interruptibilité » pour les entreprises dont « l’électricité peut être interrompu pendant quelques heures ». En cas de crise plus grave, il y a aussi des solutions de plus grande ampleur comme « une baisse de la tension électrique de 5 % » et, en dernier recours, « des coupures complètes temporaires et ciblées ».

RTE Sud-Ouest précise toutefois que « les études sur les différents scénarios pour la fin de l’année sont encore en cours ». Le réseau de transport électrique nous promet qu’on y verra plus clair d’ici septembre sur les moyens de ne pas être (trop) dans le noir en décembre.

Matthias Hardoy

Sur la photo : Jacques Tassy, directeur du centre d’exploitation Toulouse de RTE, et Dominique Millan, directeur développement et ingénierie chez RTE Sud-Ouest. - Crédit : Hélène Ressayres-ToulÉco.