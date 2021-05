Déconfinement. Terrasses, cinémas, musées... Retour à une vie (presque) normale ?

Ce matin, le soleil illumine la place du Capitole, les terrasses des cafés se réveillent. Parmi eux, le Café Albert attire les premiers Toulousains. Les masques tombent sur les tables et laissent place aux croissants et aux discussions. Les serveurs, dont le sourire s’entend à travers les masques, voguent entre les tables. L’amertume du café se marie, pour les clients, au plaisir de se retrouver dans leur lieux de rendez-vous d’avant la crise.

Pour Anna, assise au Café Albert, « c’est le début de la fin de l’épidémie, le retour à la vie sociale ». L’optimisme est plus mesuré, chez son amie Marine, une étudiante russe : « J’espère que je pourrais revoir ma famille avec l’assouplissement des mesures. Mais je ne suis pas trop confiante. » Les deux clientes précisent que, malgré leur joie de se retrouver, il y a toujours une peur que l’épidémie regagne en puissance. En revanche, pour Luc, barman, la fermeture des terrasses était injustifiée : « Il était temps, nous n’aurions pas dû fermer car nous ne sommes pas la source principale de contamination. »

Au Muséum, la magie opère à nouveau

À quelques rues de là, sur les allées Jules-Guesdes, le Muséum d’histoire naturelle de Toulouse reprend vie lui aussi. Les squelettes de dinosaures, mammouths et autres créatures préhistoriques ne se sont pas animés comme dans les films, mais ils retrouvent les curieux de tout âge ainsi que les visites scolaires. Pour Hélène, venue au musée avec son fils, « c’est une bonne nouvelle, cela permet aux enfants de sortir des écrans et de l’ambiance anxiogène qui les entoure ».

Pour cette réouverture, le musée a mis le surnaturel à l’honneur, avec une exposition temporaire sur la magie et la sorcellerie jusqu’au 2 janvier 2022. Les guides du musée reprennent du service et les employés de l’établissement nettoient et replacent les pièces du musée pour les mettre en valeur, heureux de retrouver du public. « Les gens viennent avec bonheur chez nous. Financièrement, l’année est moins bonne que d’habitude. Cependant, nous sommes retournés dans une dynamique positive. » Le reste de l’année au Muséum promet de nombreux événements, avec notamment La nuit des musées européens prévue initialement le 15 mai, qui a été reportée un peu plus tard dans l’année.

L’American Cosmograph redevient le temple des cinéphiles Toulousains

Comme les musées, les cinémas reprennent aussi du service et viennent à nouveau offrir les émotions du grand écran. Une bonne surprise pour Manon, employée de l’American Cosmograph, « On ne s’y attendait pas car, initialement, on devait rouvrir vers décembre. » Elle est heureuse de revoir les clients et c’est réciproque : « J’ai vu des personnes qui avaient presque la larme à l’œil à l’idée de retourner dans une salle de cinéma. »

En effet, devant la porte de cette enseigne mythique du centre-ville, une file se dessine jusqu’à la rue qui borde l’établissement. Les couples s’y embrassent et les cinéphiles y discutent. Un entrain qui retombe rapidement quand on leur apprend que le film qu’ils étaient venus voir est déjà complet. La reprise est forte et les jauges imposées dans le cadre des mesures sanitaires font beaucoup de frustrés. Manon n’attend qu’une chose : la réouverture complète des cinémas cet été.

Les terrasses du Capitole bondées pour le déjeuner

Après un bon film, quoi de mieux qu’un repas en terrasse ? Retour au Capitole, où les tables du Florida, brasserie Toulousaine datant de la “Belle Époque”, accueille les Toulousains pour leur déjeuner. Les clients se prennent en photo avec leur assiette pour fêter cette liberté presque retrouvée : « Finis les plats à emporter ! », réagit l’un d’eux. Sur la place, les terrasses sont toutes complètes aux alentours de midi et demi et cela se ressent dans le service. Véronique, cliente du Florida, note : « Nous avons dû attendre une demi-heure pour avoir nos plats. »

C’est tout un pan de la vie des Français qui redémarre avec cette réouverture. Elle génère aussi beaucoup d’espérance pour l’avenir, même si l’ombre d’un rebond épidémique reste dans la tête de chacun.

Corentin Bell

Sur les photos :

En haut : les terrasses de la place du Capitole sur lesquelles les toulousains peuvent se retrouver autour d’un café. Crédits : Hélène Ressayres - ToulÉco.

En bas : la terrasse du Bibent en montage mardi 18 mai au soir. Crédits : Valentine Chapuis - ToulÉco.