Reprise d’Orchestra : le groupe saoudien Al Othaim et Pierre Mestre dans la dernière ligne droite

Le 4 juin, salariés et dirigeant seront fixés. En redressement judiciaire, et en difficultés financières depuis trois ans, Orchestra, enseigne spécialisée dans le prêt-à-porter pour enfants et articles de puériculture, connaîtra le nom de son repreneur. Ce sera soit le groupe saoudien Al Othaim, déjà actionnaire minoritaire depuis 2016, soit… Pierre Mestre lui-même, fondateur, actionnaire et dirigeant de l’enseigne. Al Othaim est déjà présent au capital d’Orchestra depuis 2016. « Les pertes sont, en 2019, de 88 millions d’euros sur un chiffre d’affaires de 570 millions d’euros, le passif s’élève à 650 millions d’euros et la capitalisation boursière est réduite à zéro », résume Hervé Guionie, directeur du développement international d’Al Othaim.

Al Othaim prévoit de se recentrer sur le marché français

Le plan prévoit de se recentrer sur le marché français. À l’étranger, en cas de reprise par Al Othaim, Orchestra ne sera maintenu « que dans les pays où la marque est leader ou coleader, à savoir en Grèce, au Maroc et à Chypre ». Au total, 1111 emplois seraient maintenus, soit environ 1800 suppressions d’emplois. Côté magasins, Orchestra redémarrerait avec 238 magasins (succursales et affiliés) et 87 magasins à l’étranger. Le siège social de Saint-Aunès serait maintenu, mais ses effectifs passeraient de 300 à 225 salariés. L’entrepôt logistique de Saint-Aunès (113 salariés) serait lui aussi sauvegardé, tandis que Pierre Mestre, dans son plan de reprise, prévoit de le transférer à Arras, où se situe l’autre entrepôt d’Orchestra. 35 millions d’euros seraient injectés immédiatement en fonds de roulement, pour maintenir en vie Orchestra, asphyxiée par des stocks trop importants.

Al Othaim compte par ailleurs mieux exploiter la carte club d’Orchestra. « On veut utiliser cette base de données pour soumettre de nouveaux produits, faire des incitations achats, des promotions, et proposer des services - baby sitter, organisation d’anniversaires, vente de vêtements d’occasion… »

Côté logistique, la stratégie de l’omnicanal est un axe de développement. « Elle n’est pas encore pratiquée. Le client doit pouvoir acheter par n’importe quel biais et retirer le produit n’importe où, et le produit doit pouvoir être expédié depuis l’entrepôt ou un magasin. C’est l’avenir. Le magasin doit devenir le dernier poste d’entreposage. »

Le nombre de fournisseurs, jugé pléthorique, « ce qui rend les négociations difficiles », baisserait. Des marques propres en puériculture vont être lancées. L’offre actuelle va être réduite de 25 %, et les jouets, actuellement testés, seront généralisés. Pour lutter contre les surstocks, Al Othaim préconise « une gestion dynamique des produits, avec des démarques pour les écouler, comme le font Kiabi ou Okaidi, au lieu de les reporter d’une saison à l’autre ».

Pierre Mestre veut conserver le groupe qu’il a créé

Le CSE d’Orchestra s’est prononcé, le 25 mai, en faveur du plan porté par Al Othaim. Coté à la bourse de Riyad, le groupe réalise un volume d’affaires de 2,1 milliards de dollars, exploite 200 hypermarchés, huit retail parks et trente-cinq parcs d’attraction. Ce serait le premier investissement en France de ce groupe familial. De son côté, Pierre Mestre, qui a l’avantage d’être un ‘enfant du pays’ et le fondateur du groupe, a présenté le 17 février un plan prévoyant la suppression d’environ 600 postes, soit 20 % de ses effectifs.

Celui-ci comprend, pour la France, la suppression de 149 postes en magasin, de 115 dans la logistique (avec la disparition de l’entrepôt de Saint-Aunès) et de vingt-cinq postes nets (trente-huit suppressions et treize créations) au siège social, à côté de Montpellier. Et à l’étranger sont annoncés 300 licenciements. Le nombre total de magasins (534, dont 304 en France et cinquante-sept en Belgique et au Luxembourg) se contracterait de 23 %. Le réseau hexagonal subirait ainsi quarante-quatre fermetures (dont trente-six succursales), sur les 304 du groupe. À l’international, la cure de minceur se traduirait par quatre-vingt-et-une fermetures, dont soixante-treize en Allemagne, en Espagne, au Luxembourg et en Belgique. La priorité serait donnée « aux grands formats (mégastores), au digital et à de nouveaux services multicanaux ».

Hubert Vialatte

Sur la photo : Le 4 juin, Orchestra connaîtra le nom de son repreneur. Crédits : DR.