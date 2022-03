Réseaux sociaux. Un jeune Toulousain à l’assaut des chatbots

Ce qui le botte, ce sont les chatbots [1] Le vingtenaire Augustin Nanche est en effet l’un des premiers indépendants spécialisés de ces agents conversationnels sur les réseaux Facebook, Messenger et Instagram [2]. C’est lors d’un stage d’un an dans l’entreprise agroalimentaire Banana Joe à Bangkok, en Thaïlande, que le jeune homme découvre en 2020 le monde mystérieux des chatbots.

Au fil des mois, l’étudiant expérimente, se perfectionne et se prend de passion pour ces outils numériques. Une fois de retour de France, il continue de travailler en freelance pour la société thaïlandaise et s’inscrit sur une plateforme pour les indépendants afin de proposer ses services à d’autres entreprises. « D’habitude, lorsqu’on a peu d’expérience, on est peu sollicité. Mais là, pas mal de gens m’ont contacté spontanément, signe qu’il y avait un réel besoin. En parallèle de la fin de mes études à l’Iseg, j’ai travaillé à mi-temps pour trois clients », raconte le jeune entrepreneur toulousain. Comment expliquer l’intérêt vif pour ce type de programmes informatiques ? « Il permet de réduire la charge de travail du community manager tout en apportant une réponse rapide et en permanence aux internautes », explique Augustin Nanche.

Objectif actuel : « une présence plus active sur les réseaux sociaux »

Diplômé depuis décembre 2021, il travaille donc à temps plein sur le développement de son activité. Parmi ses clients, Dimby Rakotomalala, coach spécialiste du logiciel Excel suivi par plus de 100.000 abonnés sur Instagram, ou Le Temple Yogi, site qui commercialise des bijoux en ligne. Ces jours-ci, le jeune homme veut franchir une nouvelle étape. « Je vais commencer à faire de la création de contenus sur Linkedin, Facebook et Youtube comme par exemple des tutos sur les bases du chatbot. À travers cette présence active, le but est d’attirer un nombre plus grand de clients », décrypte le néo-entrepreneur. Quand on lui parle des difficultés de la vie d’indépendant, il ne botte pas en touche. « Le planning ultrarigoureux et les objectifs très clairs » à avoir en tête, la solitude parfois.

« Faire tout seul n’est pas un objectif en soi. Dans quelques années, je créerai peut-être une agence ou je trouverai des prestataires pour assurer le montage de mes vidéos par exemple ou pour faire un premier squelette du chatbot. Mon rôle sera alors de l’affiner, d’ajouter les petits détails qui comptent », confie Augustin Nanache. Dans l’immédiat, le jeune homme qui ne veut pas avoir les deux pieds dans le même (chatbot), espère de façon plus immédiate atteindre les « quatre à cinq clients par mois ». Malgré son jeune âge, il dégage beaucoup d’assurance et de sérieux et se rêve en « référence francophone » dans son domaine. Même si des embûches se présentent sur le chemin, le créateur de chatbot devrait retomber sur ses pattes.

Matthias Hardoy

Sur la photo : Augustin Nanche qui propose aux entrepreneurs des chatbots sur Facebook, Messenger et Instagram.Crédit : Augustin Nanche.