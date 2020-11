À Toulouse, résilience et colère après le nouveau confinement

Une absence très remarquée. Lors de son allocution du mercredi 28 octobre, Emmanuel Marcron n’a pas prononcé une seule fois le mot Culture. Le milieu culturel est pourtant l’un des premiers secteurs concernés par le reconfinement. Considérés comme « non-essentiels », les théâtres, cinémas, salles de concerts, etc. doivent fermer de nouveau, comme lors de la première vague de l’épidémie. Karine Chapert, secrétaire générale du Théâtre Sorano, est attristée, mais pas résignée : « On le vit mal, mais on ne va pas s’enfoncer dans le drame non plus. Nous allons souffler ce week-end, encaisser le choc de cette nouvelle fermeture. Mais il y a de bonnes nouvelles. Les préparations et répétitions de spectacle vont pouvoir se poursuivre. Des aides supplémentaires ont été annoncées. Nous attendons de voir. En tant que théâtre public, il faut qu’on soit résilient. Notre mission est de penser à nos spectateurs et préparer la suite. »

Karine Chapert ne tient pas grief à Emmanuel Macron de ne pas avoir parlé de culture lors de son allocution. « Il y a tellement de secteurs touchés par cette crise sanitaire. » Le Théâtre Sorano va être présent sur le web dans les semaines qui viennent. Ses dirigeants réfléchissent en ce moment aux formes que pourrait prendre cette présence numérique. Pendant le confinement, ils avaient lancé l’initiative « Restez chez vous avec nous » avec, chaque jour, des captations de spectacles, des playlists, des vidéos, des récits, etc.

Numérique et activités scolaires

La Cave Poésie René-Gouzenne de Toulouse, résiliente elle aussi, va poursuivre une action lancée lors du premier confinement. Le lieu culturel annonce, pour compenser sa fermeture physique, le retour de sa web-radio Radio Cave Po. Celle-ci a commencé par diffuser ce week-end les 24 heures d’accordéon prévues samedi. Les autres programmes à venir sont encore en cours d’élaboration. Le lieu culturel, qui nous conseille d’écouter sa radio en faisant mijoter « une bonne soupe et en ouvrant une bonne petite bouteille de blanc pour faire comme si vous y étiez », nous appelle à « prendre soin de nos proches et à rester optimistes ».

La Cité de l’Espace s’adapte également à sa fermeture physique. Les médiateurs du centre de culture scientifique vont se rendre dans les écoles pour des activités autour de la planète Mars ou de la conquête spatiale. Le lieu va aussi proposer des conférences et événements en ligne. « Nous avons subi une perte d’activité de 50 % cette année, mais on tient bon. Nous regardons actuellement si on peut mettre en place un PGE. Et nous devrions avoir droit à des aides désormais, car nous correspondons au seuil demandé », estime Jean-Baptiste Desbois, le directeur de la Cité de l’Espace et de L’Envol des pionniers. Face à une fin d’année 2020 morose, le lieu préfère se projeter dans une année 2021 riche d’un actualité spatiale propice à créer plein d’événements (robots sur Mars, nouveau départ de Thomas Pesquet dans l’espace, etc.). « Le sujet spatial nous pousse à regarder vers l’avenir et puis nous avons conscience que nous souffrons moins que d’autres secteurs, comme l’événementiel par exemple », reconnaît Jean-Baptiste Desbois.

Grande colère du côté de l’événementiel

Du côté de l’événementiel et de la restauration, c’est en effet le pessimisme qui est de mise. Vendredi 6 novembre, des syndicats et des collectifs de ces secteurs (Umih 31, Medef, CPME SOS Events 31...) prévoient de faire une action symbolique place du capitole pour exprimer leur très forte colère. « Une manifestation, qui ne se fera pas sans autorisation préfectorale et qui respectera les gestes barrières et les impératifs de sécurité », tient à préciser Laurent Chabaud. Le directeur de l’agence Concept Group est représentant du syndicat des prestataires techniques et audiovisuels Synpase et membre du collectif SOS Events 31. Un mois et demi après de premières actions, il est temps de nouveau d’alerter l’opinion et de « réclamer plus de mesures pour survivre ». « Nous sommes des entrepreneurs et des intermittents qui travaillons pour assurer le lien social dont tous les Français ont besoin. Mais qu’adviendra-t-il de ce lien après la crise ? Si nos entreprises disparaissent à cause de la crise, où va-t-on pouvoir se retrouver à la fin du reconfinement ? », s’interroge l’entrepreneur.

Le ressentiment vis-à-vis des autorités est de plus en plus important. « La chose qui nous a vraiment servis, c’est le chômage partiel. Mais pour le reste, on se pose des questions. On nous parle d’aides spécifiques pour nos secteurs. Mais pourquoi les décrets mettent tant de temps à arriver ? Pourquoi si peu d’aides régionales pour le moment ? », se demande également Laurent Chabaud. Celui-ci milite pour que les aides annoncées cet automne par le Premier ministre Jean Castex et son gouvernement « soient rétroactives et s’appliquent à toute la période du Covid ».

Charges de fonctionnement qu’il faut continuer à payer, PGE qu’il faudra bien rembourser, contentieux qui ne cessent de se multiplier à cause des événements non honorés : nombre d’entrepreneurs ont peur de ne pas pouvoir tout affronter et d’être en défaillance. « On devient fou, on parle avec nos tripes. Mais qu’on se mette à notre place ! Le président a dit que ce n’était pas la France de devoir choisir dans les hôpitaux qui doit vivre ou mourir. Mais ce n’est pas la France non plus de faire la même chose avec les entreprises. Quand on va voir les politiques, on nous dit en gros qu’on ne va pas pouvoir sauver tout le monde. C’est un mode de fonctionnement très cynique ! », s’étrangle Laurent Chabaud. Celui-ci exprime sa peur de voir advenir un monde où, dans l’événementiel et la restauration, « seuls auraient survécu les grands groupes, au détriment des indépendants ».

Matthias Hardoy

Sur la photo : les bars et terrasses de la place du Capitole fermés pour un moins un mois. Photo d’archives. Crédits : Rémy Gabalda - ToulÉco.