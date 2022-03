Ryanair fait décoller l’Italie depuis Toulouse

Première compagnie aérienne d’Europe, l’Irlandaise Ryanair affiche toujours la troisième place derrière Air France et Easyjet au sein de l’aéroport Toulouse-Blagnac, avec environ 10 % du trafic de la plateforme. Elle devrait voir grossir les rangs de ses passagers cet été avec l’ouverture de quatre nouvelles destinations, portant à vingt-quatre le nombre de lignes opérées au total depuis la Ville rose.

« Il s’agit du programme le plus important jamais réalisé à Toulouse. Il va permettre au tourisme entrant comme sortant d’être plus important, ce qui est bénéfique pour la région », a déclaré Jason McGuinness, directeur commercial de Rynair, le 10 mars dernier. Outre Agadir au Maroc, la low cost a ciblé trois villes clés d’Italie, Milan, Rome et Venise, en plus de Palerme et Naples qu’elle desservait déjà.

Quatre bases en France

Avec un avion stationné en permanence, trente emplois directs, plus de quatre-vingts vols hebdomadaires et plus de 90,7 millions d’euros investis, Toulouse reste importante dans la stratégie de la compagnie aérienne, qui compte trois autres bases en France (Paris, Marseille et Bordeaux) et dessert, avec ses onze appareils, 270 destinations depuis vingt-cinq aéroports de l’Hexagone,

Durement impactée la première année de la crise sanitaire comme l’ensemble des compagnies aériennes qui ont vu le trafic s’écrouler et leurs pertes s’envoler, Ryanair dit aujourd’hui « bien se porter grâce à un bilan financier « positif » et sa stratégie à bas-coût. La compagnie, présente dans trente-sept pays, affichait quelque 2,7 milliards d’euros de liquidités au troisième trimestre 2021 et prévoit d’atteindre les 225 millions de passagers en 2026.

Johanna Decorse

Sur la photo : Philippe Crébassa, président du directoire d’Aéroport Toulouse-Blagnac et Jason McGuinness, directeur commercial de Ryanair. Crédit : ATB.