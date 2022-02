« Merci Orange pour cette nouvelle offre de précarité », « 1977-2022 Rip » (Rest in peace, NDLR), ou encore « La direction nous balade. Quel avenir pour nous ? » Les pancartes affichées devant l’entrepôt Scopelec à Saint-Orens, aux portes de Toulouse, donnent le ton. Sur les visages graves des sociétaires en grève, ce jeudi 3 février, se lit la colère. Michaël est dépité : « On va tout droit vers le dépôt de bilan. C’est sûr », lance, résigné, ce salarié qui a passé seize ans chez Scopelec, spécialiste des infrastructures et technologies de télécommunications. Entouré de Geoffrey, Yoan et de Micka​ë​l, il poursuit : « On demande que le conseil de surveillance et le directoire soient dissous. On tente le tout pour le tout. Et tout le monde doit payer. »

En juillet 2021, la coopérative, dont le siège est installé depuis quelques semaines à l’abbaye-école à Sorèze, dans le Tarn, a perdu deux contrats avec Orange pour un marché d’exploitation et de maintenance des réseaux télécoms à hauteur de 150 millions d’euros annuels. Soit près d’un tiers du chiffre d’affaires annuel de l’entreprise (463,9 millions d’euros). Les entreprises Solutions 30, Sogetrel et SADE Télécom ont été retenues. Le secteur des télécommunications est marqué par le recours, de plus en plus important, à la sous-traitance auprès d’autoentrepreneurs et de travailleurs détachés, notamment dans le cadre du déploiement de la fibre optique en France.

Minces espoirs

Par conséquent, 1800 emplois sont menacés​ en France chez Scopelec​, dont 500 en Occitanie et 580 en Nouvelle-Aquitaine. Une claque pour les salariés​ et les sociétaires. Car l’opérateur historique, détenu par l’État à 23 %, est le principal client de l’entreprise. « C’est bizarre qu’on ait perdu ces deux marchés », s’étonne Frédéric Mazars, délégué syndical FO. ​« ​Cela fait cinquante ans qu’on travaille avec et puis, plus rien. On veut discuter avec l’opérateur car on veut comprendre ce qui se passe et savoir ce qu’on va devenir. Scopelec, c’est nous, c’est notre famille. »

Il reste deux très minces espoirs. Le premier réside dans l’obtention du troisième lot de ce marché, pour lequel une décision est attendue à la mi-février. Les salariés espèrent aussi que les entreprises qui ont remporté les marchés ​les ​reprennent. « La direction négocie, nous dit-elle,​ ​mais on ne voit rien. Aucun contrat n’a été signé. Elle nous balade », tonne Michaël.

Christophe Ramond, président du Conseil départemental du Tarn, a saisi Emmanuel Macron pour attirer son attention sur la situation de la société tarnaise. « L’État, en sa qualité de premier actionnaire d’Orange, doit se saisir de ce dossier en urgence et interroger Orange sur sa décision. L’absence d’intervention gouvernementale serait d’autant plus dommageable que vous avez fait du plein emploi et de la réindustrialisation de notre pays une priorité de votre quinquennat », a-t-il écrit au président de la République.

Contacté par ToulÉco, le groupe Scopelec, dirigé par Thomas Foppiani, le président du directoire, n’a pas souhaité réagir.

Audrey Sommazi

Sur la photo : Des sociétaires de la coopérative Scopelec en grève ce jeudi devant leur entrepôt à Saint-Orens-de-Gameville. Crédit : Rémy Gabalda - ToulÉco​.