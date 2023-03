Sécurité routière. E-Vutech veut former les professionnels à mieux rouler en utilitaire

« Un véhicule utilitaire léger (VUL), ça démarre de la petite Kangoo à des véhicules qui font jusqu’à 20 mètres de long. L’utilitaire, ça va vite, ça roule fort. Vous êtes physiquement au-dessus des autres, vous avez rapidement un sentiment de toute puissance. Vous pouvez perdre la notion du gabarit de votre véhicule, de ses angles morts. Et c’est là que les dangers arrivent », estime Yann Barthès, le cofondateur de E-Vutech. Comme son associé, il a été victime d’un grave accident de la route, ce qui lui a donné l’idée de créer un organisme de formation dédié aux utilitaires, un type de véhicules qui peut être conduit juste, avec le permis B sans initiation spécifique.

Association [1] depuis sa création au sortir de la crise sanitaire, E-Vutech « souhaite devenir une société dont les prestations sont prises en charge notamment ou partiellement par la formation professionnelle ». Sa cible première sont les collectivités (communes, intercommunalités et métropoles) de Nouvelle-Aquitaine et d’Occitanie dont les agents sont nombreux à utiliser des véhicules utilitaires dans leurs missions quotidiennes (jardinage, gestion des déchets, etc.). Pour convaincre, l’association s’appuie sur une loi de 2018 qui pointe « la responsabilité de l’employeur d’assurer un développement de compétences permettant de limiter les différents risques et sinistres de ses salariés ». Cette nouvelle législation fait peser des risques juridiques plus forts à l’employeur en cas d’accident de travail.

Devenir un passage obligé pour les métiers concernés

« Au-delà du risque juridique, plus de formation, c’est avant tout moins d’accidents, de morts, de membres coupés, d’arrêts de travail, de frais médicaux. C’est un un gain pour la collectivité et pour tout le monde », résume l’ancien gestionnaire en patrimoine et commercial dans la presse. Les formations d’E-Vutech aborderont divers aspects (gestion du chargement et déchargement, de la fatigue, de la vitesse, etc.) et se dérouleront dans des parkings de parcs d’exposition ou dans des circuits automobile [2]. « C’est un moyen de redynamiser ces lieux. Et c’est plus écologique. Car au lieu de bétonner et de goudronner de nouvelles terres potentiellement cultivables, on réutilise des zones existantes », souligne Yann Barthès.

L’entrepreneur a déjà de nombreux objectifs en tête. « Ce que je vise, c’est que, dans quelques années, tous les métiers qui utilisent des véhicules utilitaires doivent passer par un organisme de formation comme le nôtre pour pouvoir valider un diplôme qualifiant. Je souhaite aussi que les primes d’assurance soient moins élevées pour les chefs d’entreprises qui décident de faire appel à des organisations comme nous », explique le président de E-Vutech. En attendant, il travaille sur l’aboutissement de son projet avec des prestataires français (Itancia pour l’informatique et d’autres entreprises française pour les vêtements de sécurité, les sangles, etc.).

Matthias Hardoy

Sur la photo : Yann Barthès, le cofondateur de E-Vutech. Crédit : Hélène Ressayres - ToulÉco.