Sigfox. Les salariés en appellent au ministère de l’Économie

Ce jeudi 14 avril, le tribunal de commerce de Toulouse doit désigner le repreneur de Sigfox parmi les cinq offres toujours en lice. Elles émanent de la société d’investissement britannique Greybull Capital LLP, du fournisseur parisien de services IOT Actility (uniquement pour Sigfox SA, la maison mère), de la société lausannoise Heliot Europe Gmbh (pour la filiale Sigfox SAS, opérateur en France), du groupe Oteis, spécialisé dans le conseil et l’ingénierie du bâtiment, et, enfin, du Singapourien UnaBiz. À la veille de la décision, les salariés de Sigfox ont décidé d’agir en écrivant au ministère de l’Économie pour soutenir leur « favori », UnaBiz. L’opérateur Sigfox en Asie s’est engagé à reprendre 110 des 180 salariés de Sigfox SA, propriétaire de la technologie et les dix-sept salariés de la filiale française.

L’entreprise basée à Singapour, fondée et dirigée par deux entrepreneurs français dont un ancien de Sigfox, est selon eux « la plus pertinente ». « L’offre déposée par Unabiz est la plus intéressante sur le volet social (…) Le CSE a pu constater une culture d’entreprise proche de celle de Sigfox, ce qui diminue le risque d’une fuite des talents. Le financement proposé paraît cohérent avec le projet et le CSE estime crédible et intéressante la diversification des sources de revenus expliquée dans la stratégie », ont détaillé dans une lettre envoyée le 12 avril aux services de Bruno Le Maire les représentants du personnel. Problème, UnaBiz étant considéré comme un investisseur étranger, il est soumis à une réglementation spécifique et doit se voir délivrer l’autorisation IEF (Investissements étrangers en France) par le ministère de l’Économie. Le dossier serait toujours en cours d’instruction.

Risque de censure ?

Les cent-quatre-vingts salariés de Sigfox craignent que celui-ci ne donne pas son accord avant le second tour de l’élection présidentielle. « Les salariés ne comprennent pas que des considérations d’entre-deux-tours puissent les priver de leur emploi et mettre à risque la technologie pour laquelle ils ont tant investi. Ils demandent au ministère de l’Économie de terminer l’instruction du dossier d’UnaBiz sans délai et de délivrer une réponse circonstanciée ». Tous se disent « prêts à se mobiliser pour que le tribunal de commerce de Toulouse puisse faire un choix parmi l’ensemble des projets de reprise, en toute indépendance et sans censure gouvernementale ».

Les salariés veulent aussi tourner la page des années difficiles qu’a connues Sigfox jusqu’à son placement en redressement judiciaire, le 26 janvier dernier. Né en 2009 à Labège, ce pionnier des services de connectivité dédiés à l’IOT a d’abord fait les gros titres pour ses levées de fonds record de 100 millions d’euros en 2015 et 150 millions supplémentaires l’année suivante. Ces sommes lui ont permis de déployer son réseau 0G à faible coût et basse consommation dans soixante-quinze pays qui permet un traitement quotidien de 80 millions de messages générés par 20 millions d’objets connectés. Mais Sigfox, qui employait en janvier 2021 quelque deux-cents-cinquante personnes dans le monde, dont cent-cinquante à Toulouse, s’est fait rattraper par ses difficultés de trésorerie et le creusement de sa dette, estimée fin 2020 à plus de 100 millions d’euros.

Sigfox USA en détresse financière

Ralentie par la crise sanitaire puis la pénurie de composants électroniques qui, selon elle, ont retardé la croissance du marché de l’IOT, Sigfox a dû se résoudre en octobre 2020 à engager un plan de sauvegarde de l’emploi portant sur quarante-sept suppressions de postes. Six mois plus tard, son cofondateur Ludovic Le Moan était écarté de la direction du groupe et remplacé par Jeremy Prince, jusque là président de Sigfox Inc aux États-Unis. Aujourd’hui, la filiale américaine est aussi dans la tourmente. En raison de sa « situation de détresse financière », la direction du groupe a mis fin récemment aux contrats de presque tous ses employés. « Cette décision ne concerne que Sigfox Inc. aux États-Unis et n’a pas d’impact sur les autres bureaux ou entités Sigfox dans le reste du monde car leur situation financière est différente », a-t-elle précisé à ToulÉco.

Johanna Decorse

Sur la photo : L’équipe de Sigfox lors d’une présentation en 2019. Crédits : Sigfox - DR.