Ski. La Sem N’Py devient la Compagnie des Pyrénées

Pensée en 2004 comme un outil de mutualisation pour sept domaines skiables, N’Py est devenue le bras armé de la Région Occitanie pour la montagne. Le changement d’échelle a eu lieu ces derniers mois. En octobre, la Sem, qui réunit les fonctions support de Peyragudes, Piau-Engaly, Grand Tourmalet, Pic du Midi, Luz-Ardiden, Cauterets, Gourette et La Pierre Saint-Martin, a vu son capital passer de 60.800 euros à 3,8 millions d’euros avec l’arrivée du Conseil régional et de la Banque des Territoires. Entrés à hauteur de 7% chacun en juillet 2019 aux côtés des « historiques », acteurs publics locaux et privés comme PG Invest, Safidi et la Caisse d’Épargne, ces deux nouveaux actionnaires détiennent aujourd’hui 60% du capital.

Cette prise de participation s’est accompagnée d’un changement de nom, pas pour la marque commerciale N’Py qui demeure, mais pour la Sem devenue Compagnie des Pyrénées. Un clin d’oeil à la Compagnie des Alpes, numéro un mondial de l’exploitation de domaines skiables, au chiffre d’affaires de 616 millions d’euros. À leur échelle, la CDP et ses actionnaires ont imaginé un nouveau modèle économique et mis en place différents outils pour « construire une offre montagne quatre saisons », avec ou sans neige. Un changement de paradigme devenu nécessaire avec le changement climatique.

Un outil de capitalisation

En plus des deux filiales existantes, N’Py Resa, dédiée à la communication et la commercialisation, et Skylodge (exploitation d’hostels), une nouvelle entité, la SAS Compagnie des Pyrénées Participations vient de voir le jour. Sa mission : capitaliser des domaines skiables et financer leurs projets de diversification. Son premier dossier a concerné le Grand Tourmalet, où une société d’exploitation locale, abondée à hauteur de 19% par la SAS et de 81% par le Sivu du Tourmalet, va porter un programme d’investissement de 32 millions d’euros sur les dix prochaines années pour construire « la station de demain ».

D’autre part, d’ici la fin de l’année, la Compagnie des Pyrénées officialisera la création d’une quatrième filiale, dans laquelle elle sera minoritaire, la Foncière des Pyrénées, pour porter des projets d’hôtellerie en propre ou accompagner des investisseurs. Au programme également, l’entrée au capital de la CDP du Département des Hautes-Pyrénées, votée le 4 décembre dernier, et la poursuite des discussions avec la Région Aquitaine, les conseils départementaux de l’Ariège et des Pyrénées-Orientales.

Rassurer les banques

« L’objectif est d’être un outil chaîne, de décliner notre stratégie sur l’ensemble du massif, par zones géographiques cohérentes », explique Christine Massoure, directrice générale de la Compagnie des Pyrénées. Commercialisation et gestion, hébergement, investissement, acquisition foncière, le nouvel ensemble est sur tous les fronts.

« Le modèle de la Compagnie des Pyrénées, avec une région actionnaire d’une société de participations pour boucler des tours de table, est unique dans le secteur de la montagne. À court terme, cette approche va permettre de passer cette période difficile et, en rassurant les banques, de financer des projets qui ont un équilibre économique », souligne Christine Massoure. Et à plus long long terme, c’est l’objectif, de générer, avec un modèle quatre saisons, autant d’emplois que la seule activité ski. Soit, pour la Compagnie des Pyrénées, plus de 800 postes.

Johanna Decorse

Sur la photo : La nouvelle société Compagnie des Pyrénées Participations est entrée au capital de la Sem Tourmalet à hauteur de 19% pour financer la diversification de ses activités. Crédits : Catherine Sempé - N’Py.