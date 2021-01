Ski. Saison blanche et année noire pour les stations des Pyrénées

L’attente est terminée. Elle fait place à la colère et l’amertume. Après la déclaration mercredi 20 janvier de Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d’État en charge du Tourisme, annonçant la non-ouverture des remontées mécaniques au 1er février, les domaines skiables ont dû se résoudre à faire une croix sur cette saison. « N’ayant pas de visibilité sur la suite, les remontées mécaniques de toutes les stations françaises resteront fermées toute la saison », a résumé Laurent Garcia, directeur de Peyragudes. « Mais nous restons mobilisés pour préparer les vacances de février (…) sans ski, sans restaurant et sans Balnéa fermé jusqu’à nouvel ordre. »

Altiservice, qui gère et exploite les domaines skiables pyrénéens de Saint-Lary, Font-Romeu Pyrénées 2000 et le Cambre d’Aze, s’est aussitôt tourné vers l’État en demandant des aides substantielles pour « faire face à la tourmente » et un plan de soutien à l’investissement pour les stations.

Malgré les incertitudes qui pèsent depuis l’automne sur le secteur de la montagne, la société toulousaine a elle aussi fait le choix d’embaucher l’ensemble de ses salariés saisonniers, soit 430 personnes aujourd’hui en activité partielle. Elle estime d’ores et déjà ses pertes de chiffre d’affaires à 27 millions d’euros. D’où sa demande d’aides au gouvernement pour « couvrir au-delà des salaires les charges fixes engagées pour préparer et entretenir les domaines skiables » depuis le début de la saison.

Une catastrophe économique

Georges Méric, président du Conseil départemental, à l’origine de la création du syndicat mixte Haute-Garonne Montagne qui gère les stations de Luchon-Superbagnères, Le Mourtis et Bourg-d’Oueil depuis 2018, a lui aussi tiré la sonnette d’alarme. « Il y a une nécessité absolue de compenser le manque à gagner des stations de ski mais également de l’écosystème de nos vallées (…) La survie de ces territoires dépend en majeure partie de la réussite de la saison hivernale qui assure plus de 1000 emplois directs et indirects dans le sud du département. » La collectivité qui assume les pertes des trois stations et le maintien de 110 postes de saisonniers, demande que « l’État prenne ses responsabilités pour (nous) aider à sauver ces territoires déjà fragilisés d’une catastrophe économique durable ».

En Ariège, la Savasem, qui exploite les stations d’Ax 3 Domaines, de Guzet et des Monts d’Olmes, voit s’envoler « une saison record » marquée par un enneigement exceptionnel et un chiffre d’affaires de l’ordre de 13 millions d’euros.

« Nous attendons maintenant le montant et le mode de calcul des aides qui vont être accordées, notamment sur nos charges fixes, car c’est une année entière d’activité qui est perdu. La seconde question est aussi de savoir ce que nous aurons le droit de maintenir en station afin que nos clients puissent quand même passer une bonne semaine de vacances », explique Cyril Bardin, directeur des Monts d’Olmes et porte-parole de la Savasem.

Stratégie quatre-saisons

Depuis les vacances de Noël, la fermeture des remontées mécaniques a poussé de nombreux visiteurs à se tourner vers d’autres activités. Un engouement qui a « profité » à certains professionnels. Dernièrement, la préfecture de l’Ariège a dû suspendre l’accès à la station de Beille, en Ariège, dont les parkings étaient saturés. « Nous enregistrons entre quinze et trente locations par jour pour le ski de randonnée, une quarantaine pour les raquettes. Une nouvelle approche de la montagne est en train d’émerger et c’est un aspect positif », souligne François Gillaizeau, fondateur de Concept Loisirs, qui gère l’hôtel le Tuc de l’étang au Mourtis et sa boutique de location de matériel.

« J’ai racheté l’établissement il y a sept ans et, dès le départ, j’ai cherché des solutions pour me développer au-delà de la seule activité ski et neige. Le moindre investissement est pensé dans une logique quatre saisons, pour un double usage. Le fat bike sert l’hiver et l’été, la trottinette est transformée en snow scoot quand il y a de la neige et le ski de randonnée permet de commencer la saison dès novembre. Cette offre diversifiée permet de sécuriser l’outil hébergement et nous assure sept à huit mois de remplissage », explique François Gillaizeau.

Plus nuancé, Cyril Bardin relativise le poids économique de ces activités. « On fait passer les stations pour des tout-ski mais nous n’avons pas attendu la crise pour répondre aux attentes de nos clients et proposer des itinéraires raquettes gratuits. Malheureusement, l’impact est sans commune mesure avec les remontées mécaniques ».

Johanna Decorse

Sur les photos : Les stations de ski, durement frappées par la crise sanitaire, ne pourront pas rouvrir le 1er février. Crédits : N’Py et Ax 3 Domaines