Spatial. Comment l’entreprise Comat investit pour doubler en taille

Comat, entreprise de 105 salariés spécialisée dans le développement et l’assemblage de sous-systèmes, veut se tailler la part du lion dans le spatial, à commencer par le New Space. Pour voir plus grand, elle change de dimensions. Le site historique d’une superficie de 1800 m² situé à Flourens sera complété d’une extension de 1500 m², dont la première pierre a été posée il y a quelques semaines.

Livré en 2025, ce nouvel espace appelé Saturne sera dédié​ f​in 2026 à la production en série des produits pour les nanosatellites de 250 et 500 kilogrammes, comme des roues d’inertie développées en partenariat avec le fabricant d’équipements pour satellites Hemeria. D’autres produits seront aussi industrialisés tels que les actuateurs rotatifs qui permettent d’orienter les panneaux solaires et les mécanismes et structures déployables. Vingt-cinq antennes ont été conçues par Comat puis livrées à Kin​eis, l’opérateur satellitaire​.

Une autre partie du bâtiment sera consacrée aux projets codéveloppés et coindustrialisés avec des start-up et une troisième sera dédiée à la production pour le compte de clients. La jeune entreprise toulousaine Anyways a notamment confié l’industrialisation de ses antennes miniatures plates à Comat.

L’export, l’autre levier

Ce bâtiment, doté d’un budget de 3,5 millions d’euros, s’inscrit dans un plan​ d’investissement plus large​ au montant global de 8 millions d’euros pour la période 2023-2025​. Une partie de ce budget est investie dans le renforcement de la PME à l’export. L’entreprise, fondée en 1977, multiplie les salons internationaux pour capter les marchés américains et européens, en priorité. « Nous sommes en discussion avec une vingtaine de clients », précise Ludovic Daudois, le directeur général de Comat.

Avec 14 millions d’euros de chiffre d’affaires réalisés en 2022, Comat souhaite enregistrer 25 millions d’euros en 2025, 35 millions d’euros en 2030. L’entreprise renforce ses équipes et recrute une vingtaine de personnes sur les deux prochaines années. Parmi les postes recherchés : des chefs de projet, ingénieurs qualité et techniciens. « L’accès aux produits développés, industrialisés et livrés clé en main dans une entreprise verticalisée est notre atout », assure Ludovic Dudois, qui exclut une levée de fonds pour se développer.

Audrey Sommazi

Sur la photo​ de Une : La maquette du nouveau bâtiment Saturne pour le New Space. Crédits : Comat.