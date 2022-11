Tarn. Dormeur, la marque qui aide au sommeil

Lancée en 2019 à Toulouse, la marque de couvertures lestées WakeUpSerenity et son site de vente en ligne associé, sont devenus en septembre dernier, Dormeur. Un nom qui selon son fondateur Nicolas Marquis, en dit davantage sur leur vocation et leur fabrication française. Pratiquement inconnues dans l’Hexagone il y a quelques années, les couvertures lestées sont de plus en plus appréciées pour leurs vertus relaxantes et leur action sur la qualité du sommeil.

« Nos couvertures sont entre trois à cinq fois plus lourdes qu’une couverture ordinaire. Elles sont composées de microbilles en verre dont le poids est uniformément réparti sur le corps. La pression exercée reproduit les mêmes effets apaisants que ceux ressentis lors d’une étreinte ou d’un massage et procure un sentiment de calme et de sécurité. Le corps se détend et l’esprit aussi », explique Nicolas Marquis. Face à la concurrence asiatique, forcément meilleur marché, Dormeur met en avant sa démarche en faveur d’une traçabilité locale.

Achetés au mètre dans les Vosges ou dans la Loire, les tissus, percale de coton et velours, sont réceptionnés à Labruguière par Jersey Créations. L’atelier tarnais confectionne avec les housses destinées à envelopper la partie lestée de la couverture en tissus 100 % coton labellisés OEKO-TEX, provenant d’Europe de l’est. Toute la partie logistique, gestion des stocks et expéditions est prise en charge à Castres par l’Esat les Ateliers de Braconnac.

J.D.