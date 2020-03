Tarn-et-Garonne. Gillis Aerospace ouvre son capital au groupe Böllhoff

Gillis Aerospace, fabricant de fixations et de vis pour l’aéronautique dans le Tarn-et-Garonne, annonce l’entrée à son capital du groupe allemand Böllhoff, spécialiste des éléments d’assemblage spéciaux pour l’industrie, l’automobile et l’aéronautique (en tant qu’actionnaire minoritaire). Serge Dumas, directeur général, conserve le contrôle de la société.

Sur son site de Dieupentale (Tarn-et-Garonne), Gillis Aerospace produit 1,2 million de fixations par an pour ses clients, constructeurs d’avions et d’hélicoptères, équipementiers et acteurs du secteur du spatial, tels que Airbus, Ariane Group, Liebherr, ou encore Thales.

Avec quarante collaborateurs, la société a réalisé un chiffre d’affaires de près de 5 millions d’euros en 2019. Nouvel actionnaire basé en Allemagne, le Groupe Böllhoff compte quarante-cinq filiales et treize sites de production. Le groupe réunit 3300 collaborateurs dans cinquante pays et réalise un chiffre d’affaires de plus de 650 millions d’euros.