Prudent, Gillis Aerospace veut sortir du tout aéronautique

« Vous tombez bien », lance Serge Dumas. « Le 13 septembre, l’entreprise donnait ​s​es premiers coups de bulldozer. » Le gérant de Gillis Aerospace, cette PME basée dans la commune de Dieupentale (Tarn-et-Garonne), à une trentaine de kilomètres au nord de Toulouse, est ravi. La construction du troisième bâtiment de 500 m², reportée en raison de la pandémie, peut enfin démarrer. Preuve que le Covid-19 commence​ ​à se conjuguer au passé. « Nous voulons augmenter la capacité industrielle pour servir les clients qui ont continué à nous faire travailler durant la crise », admet M. Dumas, citant ceux inscrits dans les secteurs de la défense, du spatial et des hélicoptères.

Le repreneur de cette entreprise, spécialisée dans la fabrication de fixations spéciales en petite et moyenne série pour l’aéronautique, prévoit également, dans cette nouvelle usine, de substituer des procédés chimiques interdits (solvants chlorés, chrome...) utilisés dans les traitements de surface par des procédés autorisés par le règlement​ européen​ Reach.

Diversification

Avec cette nouvelle entité, le patron veut aussi s’inscrire dans l’usine 4.0. « Nous sortons d’une crise difficile et on nous dit qu’il va falloir s’attendre à des rythmes jamais atteints. C’est comme si vous disiez à un athlète interdit de stade qu’il faut battre le record du monde. Nous savons ce qu’il faut faire​. Notre entreprise doit être novatrice ​et ​connectée », ​avance-t-il.​ « Cette accélération sera plus confortable à gérer que la décélération », ajoute Serge Dumas, qui se dit, à la fois, « optimiste », « prudent​ » mais ​« préoccupé ».

Equipé d’un outil industriel automatisé, ce nouveau site a bénéficie d’un investissement de 1,7 million d’euros, dont 600.000 euros dans le cadre du plan de relance du gouvernement. Opérationnel en juin prochain, il entrera en pleine production fin 2022.

​Mais la​ crise a laissé des traces. Même si elle a été amortie avec des aides de l’Etat (-6% du chiffre d’affaires en 2020, -9% en 2021), M. Dumas la garde en tête. ​Et, pour éviter de trop dépendre de l’aéronautique, des contacts « bien avancés » ont été pris avec des clients dans le sport automobile et le nucléaire. « On veut aller y chercher 10 à 15% de notre chiffre d’affaires, en 2024 et 2025​ », assure-t-il. ​

Audrey Sommazi

Sur les photos : Serge Dumas, gérant de Gillis Aerospace. En bas : un technicien spécialisé travaillent manuellement à la réalisation de pas de vis. Crédits : Rémy Gabalda - ToulÉco