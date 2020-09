Tarn-et-Garonne. Kaso Production sort le grand jeu

Aires de jeux pour enfants, terrains multisports, skate-park... Installée depuis vingt cinq ans à Saint-Etienne-de-Tulmont dans le Tarn-et-Garonne, Kaso Production conçoit et aménage toutes sortes d’espaces ludiques et sportifs en libre accès. Chaque année, la société labellisée Origine France Garantie produit quelque 350 installations dans son usine du Tarn-et-Garonne, dessinées par son propre bureau d’études.

Une fois reçus les structures porteuses, les poteaux bois ou métal ainsi que les panneaux de remplissage bois ou synthétiques provenant de fournisseurs français, ces différents éléments sont découpés, usinés, peints ou lasurés avant d’être assemblés selon les plans. Ils sont ensuite installés par les équipes de Kaso dans les communes et hôtels de plein air qui ont passé commande.

La société produit aussi ses propres revêtements de sol en granulats de caoutchouc et pneus recyclés, talochés à la main et posés par les techniciens de Kaso.