TechTheMoon relance un appel à candidature pour les start-up qui visent la Lune

Le premier incubateur entièrement dédié à l’économie lunaire renouvelle son programme intensif d’incubation pour les douze mois à venir. TechTheMoon permettra l’émergence de cinq nouvelles start-up consacrées au développement de technologies innovantes qui, un jour, seront envoyées sur la Lune.

Lancé en 2021 en Occitanie, l’incubateur lunaire résulte d’une association entre le Centre national d’études spatiales (Cnes) et l’incubateur occitan Nubbo. TechTheMoon affiche un double objectif : le marché de l’économie lunaire future et le marché terrestre d’aujourd’hui. L’expertise technique du Cnes et les spécialistes business de Nubbo permettent de développer « des supports de vie, des ressources et des infrastructures » innovants adaptés à ce double-marché.

Afin de « répondre au défi d’exploration lunaire », l’incubateur apporte aux start-up les fonds et le soutien commercial pour passer de l’idée au prototype disponible sur le marché. L’année derniére, TechTheMoon a sélectionné cinq start-ups destinées à l’innovation technologique permettant de « soutenir une présence humaine durable sur la Lune ». Les projets technologiques « peuvent concerner les déplacements, l’installation, l’alimentation et même les soins en situation lunaire ».

Les futures start-up accompagnées doivent avoir « des prototypes très aboutis » précise Anne-Laure Charbonnier, la directrice générale de Nubbo. D’autres critères s’y ajoutent ; les start-up candidates doivent avoir « une hypothèse de business model et la validation d’un produit viable et réalisable en douze mois ». Le porteur général de projet doit avoir une disponibilité à plein temps pour se consacrer à l’installation de sa start-up, obligatoirement basée en Occitanie. Les candidatures restent ouvertes jusqu’au 26 aout 2022. Candidatures et informations complémentaires en ligne.