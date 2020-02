Thales Avionics : "Notre activité ne connaît pas la crise"

Laurent Lenoir, pouvez-nous présenter le site Thales Toulouse ?

Globalement, l’avionique compte 5000 salariés dans le monde, principalement en France, à Mérignac (Gironde), à siège social à Paris, à Valence (Drôme) et Châtellerault (Vienne). Le site de production industrielle pour les petites séries est situé à Vendôme (Loir-et-Cher), celui pour les grandes séries est à Singapour.

À Toulouse, avec 1000 salariés, nous assurons la R&D à 80 % pour le marché civil. Nous sommes en charge du développement des fonctions avioniques : tous les produits à dominante logicielle qui concourent à la navigation, à des systèmes de gestion de vol, de navigation, de pilotage, de surveillance, d’évitement de terrain, de maintenance pour les avions et hélicoptères.

Qui sont vos principaux clients ?

Airbus est notre premier client, Dassault aviation étant le second. Nous équipons tous les systèmes de visualisation à bord de tous ses avions, y compris ceux qui ont été retirés de la production ( A340 et A380). Nous sommes aussi très présents sur les commandes de vol et des calculs de commandes de vols de la gamme "single aisle", de l’A319 à l’A321 et de l’A330. Airbus a décidé de réinternaliser cette partie sur l’A350 et l’A380. Nous travaillons aussi pour ATR. Nous avons gagné il y a quelques années la rénovation de l’avionique de l’ATR 42-600 et ATR 72-600.

Nous avons réussi à diversifier notre panel de clients. On a gagné un certain nombre de positions chez Gulfstream (constructeur américain), Bombardier et le russe SSJ 100.

Historiquement, nous fournissons des équipements pour Boeing. On est présent principalement sur l’instrument combiné secours et des solutions de mesures de pression et d’altitude. Boeing n’est pas pour nous un grand client, même si on aimerait avoir une part de marché plus significative. On y travaille aujourd’hui.

Quel est le bilan de l’année 2019 ?

Le temps fort était le salon du Bourget. Nous avons lancé la commercialisation d’une solution de navigation nouvelle génération PureFlyt développée entièrement par le site de Toulouse. Elle va permettre de connecter plus facilement la navigation aérienne au sol, tout en garantissant un niveau de résilience extrêmement fort aux cyber-menaces. Ce produit a été conçu pour optimiser les trajectoires des aéronefs pour une meilleure gestion du temps d’arrivée et une réduction de la consommation de carburant. Ce logiciel vise le marché commercial, régional et business jet. On propose aussi avec des diversifications cette solution au marché des drones militaires.

Des premiers contrats ?

Nous avons quelques appels d’offres en cours avec des constructeurs. Nous espérons une première sélection de clients en 2020, et une mise en service dans les compagnies aériennes à l’horizon 2024.

Toujours au Bourget, nous avons lancé une nouvelle génération d’avionique très intégrée FlytX, constituée de visualisation et de logiciels associés, qui a été sélectionné par la Direction générale de l’armement pour équiper les futurs Hélicoptères interarmées légers (HIL) qui entreront en service en 2026. Nous avons beaucoup de prospects en cours assez prometteurs sur les marchés avion et hélicoptère.

Quelles sont les perspectives ?

Le chiffre d’affaires de l’activité avionique du groupe est supérieur à 1,8 milliard d’euros. Nous sommes en croissance, cette activité ne connait pas la crise. Une bonne partie de notre effort porte aujourd’hui sur la finalisation des développement de ces produits nouvelle génération. Et nous continuons en 2020 à travailler pour les clients existants, en améliorant les avioniques en constante évolution.

Propos recueillis par Audrey Sommazi

Sur les photos :

En haut : le Flight Managment System PureFlyt qui permet une réduction de 40% des émissions de Co2 grâce à l’optimisation des trajectoires de vol.

En bas : Laurent Renoir, directeur du site Thales Eisenhower, à Toulouse. Crédits Thales - DR.