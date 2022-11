ToulÉco le mag numéro 52 est en kiosques !

ToulÉco numéro 52 est en kiosques ! À la une, notre grand dossier sur le potentiel économique de la filière vélo en Occitanie, qui commence à être réellement prise en compte par les collectivités locales. À lire également, un entretien croisée entre Nadia Bakiri, conseillère régionale, membre de la délégation Égalité femme-homme et lutte contre les violences faites aux femmes, et Jalil Benabdillah, vice-président du conseil régional en chargenotamment de l’Économie et de l’emploi.

Côté culture, retrouvez l’interview off de la comédienne toulousaine Virginie Desarnauts ou un article sur l’exposition Niki de Saint Phalle au musée des Abattoirs de Toulouse. Également au menu, un reportage sur le futur du restaurant Les Grands Buffets, qui devrait quitter Narbonne.

L’édition du Tarn propose un focus sur l’entreprise Surplus Recyclage tandis que l’édition de Montpellier revient notamment sur l’ouverture d’une école de DJs à Port-Barcarès.

ToulÉco le mag est disponible dans ses trois éditions (Montpellier, Tarn et Toulouse) chez votre marchand de journaux en Occitanie et sur la boutique en ligne de ToulÉco.