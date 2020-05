Toulouse. Dans les commerces de centre-ville, le lent déconfinement de la consommation

Après quasiment deux mois de fermeture, les commerçants se sont activés pour pouvoir ouvrir leur boutique lundi 11 mai, premier jour du déconfinement. Et ainsi accueillir de nouveau leurs clients. Car il y avait urgence : 85 % d’entre eux s’inquiétaient pour la survie de leur activité, selon un sondage de la Confédération des commerçants de France, publié le 4 mai dernier.

Les clients ont-ils été au rendez-vous ? Les gestes barrières et les multiples mesures contraignantes ne les ont-ils pas rebutés ? 45 % des Français comptaient en effet réduire leur budget d’habillement, selon un sondage du 29 avril de l’éditeur de logiciels Fastmag réalisé par OpinionWay., dont un tiers par peur d’aller en magasin.

Dix jours plus tard, les professionnels font un premier bilan. « On s’attendait au pire, à une reprise très lente », affirme Jonnhy Dunal, gérant de la boutique de prêt-à-porter pour homme L’Observatoire, rue des Arts. « En fait, personnellement, je trouve la reprise assez satisfaisante. Les clients se prêtent au jeu en respectant les mesures sanitaires et ont envie de consommer ». Pour ce gérant, qui est aussi président de l’association des commerçants du quartier Saint-Etienne, c’est donc un soulagement.

Soldes d’été reportés ?

Un sentiment partagé par Élodie Fontoura. La gérante de Chez Zel, rue de la Pomme, avait pourtant ouvert sa boutique de décoration un mois à peine avant le confinement. « Je suis passée par tous les états. Mais j’ai pu obtenir le report de mes charges et des échéances bancaires. En plus, mon propriétaire m’a fait cadeau du loyer. Cela m’a enlevé une grosse épine du pied ». Très active sur les réseaux sociaux pendant les deux mois de fermeture avec l’aide d’une agence de communication, la jeune femme constate que les clientes sont au rendez-vous. « Dans ce contexte particulier, j’ai une bonne première semaine, avec du monde tous les jours. La seconde est déjà plus calme », nuance la jeune femme.

Isabelle Lassus, la gérante du Boudoir de Paulette, une bijouterie de créateurs rue Alsace-Lorraine, affirme aussi que la consommation est aléatoire. « Il y a avait peu de monde en ville la première semaine de déconfinement et les gens n’ont pas osé s’attarder dans les boutiques. Mais le vendredi et samedi ( 15 et 16 mai), j’ai fait un bon chiffre. Car aux Carmes, la clientèle est fidèle ».

Même constat pour une responsable de boutique de vêtements pour femme qui souhaite garder l’anonymat. « Le lundi 11 mai, nous avons vendu comme d’habitude, les clientes se pliant aux mesures contraignantes. Puis ce fut plus calme la semaine, avant une reprise le samedi. Mais dans l’ensemble, nous sommes contents ».

Pas question cependant pour Isabelle Lassus de solder les bijoux et accessoires pour compenser manque à gagner. « Je ne veux pas brader le travail des créateurs », insiste la bijoutière.

Quant à Jonnhy Dunal, il demande le report des soldes d’été à la fin du mois de juillet. La raison, selon lui, est de permettre aux commerçants indépendants d’écouler leur stock de printemps sans avoir à le brader et donc sans perdre trop d’argent. « Il nous faut au moins deux mois de vente normales, sinon ce sera catastrophique », s’alarme-t-il.

Audrey Sommazi

Sur la photo : la rue Saint-Rome reprend doucement son activité. Crédits : Hélène Ressayres - ToulÉco.