Toulouse. Le Drive tout nu lève 5 millions d’euros pour développer son réseau de franchise

Leur projet est clair et porte sur l’ouverture de dix nouveaux points de vente par an d’ici à 2026, soit une cinquantaine au total en France. Salomé et Pierre Géraud, à l’origine du Drive tout nu, premier drive zéro déchet, veulent conserver leur longueur d’avance. Depuis la création fin 2018 de cette start-up pionnière, ils ont déjà ouvert trois points de vente en propre à Beauzelle, Balma-Gramont et Montaudran et viennent d’intégrer une enseigne concurrente à Bordeaux, Ze Drive. Leur réseau s’est étoffé en 2021 avec l’implantation de deux franchises, à Lille et Chambéry. Il est pour l’instant le seul en France, et dans le monde revendiquent ses fondateurs, à proposer ce concept de courses en ligne que l’on peut se faire livrer ou retirer en magasin, dans des emballages réutilisables et consignés. Tous les produits, soit plus de 1500 références au total, de l’épicerie à la cosmétique, étant fabriqués, cultivés, élevés ou transformés selon des méthodes durables.

Pour financer son développement dans tout le territoire hexagonal et « démocratiser une consommation responsable » qui deviendrait « une nouvelle norme », le couple d’entrepreneurs vient de boucler une nouvelle levée de 5 millions d’euros. Ce deuxième tour de table a réuni les partenaires historiques du Drive tout nu, le fonds d’investissement en pré-amorçage Makesens Seed I, Colam Impact, France Active Investissement et la Fondation Carasso, auprès desquels il avait déjà récolté 500.000 euros en 2020. Le fonds Maif Impact et One Création Coopérative ont fait leur entrée au capital de l’entreprise, qui reste toujours majoritairement détenue par ses deux fondateurs.

60 % minimum de produits locaux

« Cette levée de fonds, clôturée en mars dernier, va nous permettre de lancer plus rapidement notre changement d’échelle en répliquant notre modèle actuel en franchise. Nous avons déjà recruté huit personnes pour renforcer l’équipe en interne, qui va accompagner les futurs porteurs de projet. Notre objectif est aussi d’ouvrir quelques magasins en propre supplémentaires pour un bon équilibre du réseau », explique Salomé Géraud. Pour les futurs franchisés, le droit d’entrée a été fixé à 15.000 euros et la redevance sur le chiffre d’affaires est comprise entre 3,5 et 5 %.

Dans le cadre de cette franchise sociale, le Drive tout nu imposera à ses franchisés les mêmes critères d’impact qui ont fait la marque de fabrique de l’enseigne en matière de fourniture d’énergie verte, de nombre de déchets évités et de producteurs locaux. Un minimum de 60 % de l’approvisionnement en local sera demandé dans l’ensemble des points de vente. À Toulouse, où le Drive tout nu référence quelque 400 producteurs partenaires, ce taux atteint même 80 %. En phase avec les « nouvelles attentes des consommateurs », l’enseigne, qui emploie trente-quatre personnes, a atteint un chiffre d’affaires de 1,2 million d’euros en 2021, en hausse de 95 %. Son prochain drive en propre ouvrira en fin d’année dans le quartier Basso Cambo, à Toulouse.

Johanna Decorse

Sur la photo : Salomé et Pierre Géraud ouvriront un quatrième magasin en propre à Toulouse d’ici à la fin de l’année, dans le quartier de Basso Cambo. - Crédit : Le Drive tout nu.