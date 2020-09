Toulouse. Les commerces du centre-ville tournent au ralenti

Tous sont unanimes face à la situation et ne mâchent pas leurs mots en cette rentrée. Les commerçants de Toulouse vivent une « situation catastrophique », « tendue » et « grave ». Simon Kouby, patron de plusieurs boutiques d’habillement rue de la Pomme, avance un chiffre : 174 commerces auraient été mis en vente, entre juin et juillet. « Il y a des panneaux à céder partout. C’est une hécatombe », constate-t-il.

De son côté, Philippe Léon, président de la fédération des associations de commerçants, artisans et professionnels de Toulouse, indique que leur chiffre d’affaires a chuté en moyenne de 25 % depuis le confinement. À ce chiffre significatif s’ajoute une autre baisse de l’ordre de 15 % provoquée par les manifestations des gilets jaunes. « Ils ont manifesté durant 92 semaines, sachant qu’un commerçant réalise 50 % de son activité le samedi. Et ils reviennent s’amuser avec les forces de l’ordre », s’étrangle Philippe Léon. « Soit on les laisse faire, soit on les bloque immédiatement. On ne leur laisse pas le temps de se disperser. Car les gaz lacrymogènes font fuir les clients. »

Pour faire face à cette situation d’urgence, les commerçants réagissent. « Le prêt garanti État (PGE) est un ballon d’oxygène. Je l’ai utilisé pour payer mes fournisseurs lors du confinement même si je n’ai réalisé aucun chiffre d’affaires à cette période », explique Laurent Lopez, gérant de la boutique L’Observatoire, rue des Arts. Le président des commerçants de la rue Croix-Baragnon confesse également ne pas se rémunérer. « On se serre la ceinture », assure-t-il, pour être « prudent ». Philippe Léon, également gérant de la boutique Toulouse Stylos, rue Alsace-Lorraine, a de son côté été contraint de licencier un employé et d’en placer deux autres au chômage partiel.

Multiplier les événements ?

Animer la ville pour faire venir le chaland est la priorité des commerçants. La braderie, organisée les 3, 4 et 5 septembre, leur a permis de reprendre un peu de souffle puisqu’elle a attiré plus de 360.000 personnes dans les rues de la ville. Elle est aussi un argument pour Philippe Léon, qui veut trouver « des pistes » pour sortir de la crise.

« La métropole régionale se doit d’organiser des événements importants, avec plus de 200.000 personnes à un rythme régulier, tous les deux à trois mois. Or, on s’aperçoit que, sur certaines périodes, il ne se passe rien. La fédération se propose de boucher les trous dans la raquette en créant des manifestations. »

Le collectif de trente-trois associations prévoit aussi de lancer en novembre une application pratique pensée à la fois comme un agenda des animations culturelles et un annuaire des commerçants. Les habitants pourront aussi y trouver des bons plans.

Audrey Sommazi

Sur la photo : Des passants flânent rue Saint-Rome à Toulouse. Crédits : Valentine Chapuis -ToulÉco