Toulouse. Les draps de glisse d’Alter Eco Santé séduisent les blouses blanches

Pour la PME toulousaine, fondée en 1998 par Bernard Liausu, le développement de solutions de transferts de personnes âgées et de malades en perte d’autonomie n’est pas une nouvelle activité. L’entreprise, basée à Villeneuve-Tolosane, conçoit et vend toutes sortes de dispositifs d’appui ou d’aide au déplacement. En mars dernier, en pleine épidémie de Covid, l’une des innovations de la société a connu un retentissement particulier.

« Il s’agit d’un drap de transfert en polyamide de nylon contreplaqué, dans lequel nous injectons du silicone et quelques autres technologies, que je nous dévoilerai pas… », indique Bernard Liausu. « Mais au final, les propriétés de ce tissu permettent de faire glisser plus facilement les patients, en divisant leur poids par six. » Une innovation qui a pris tout son sens au plus fort de l’épidémie de COVID. « La majorité des patients hospitalisés étaient en surcharge pondérale et mis en décubitus ventral toutes les six heures. Un geste lourd qui, sans notre drap mobilisait jusqu’à six soignants. » C’est d’ailleurs une collaboration avec les équipes du CHU de Nîmes, qui a favorisé cette innovation. « Les soignants sont particulièrement exposés dans leur quotidien à la survenue de troubles musculo squelettique (TMS), et c’était encore plus le cas à ce moment là, » explique le chef d’entreprise.

Une fabrication à 70 % française

L’innovation d’Alter Eco Santé a par ailleurs été retenue dans le cadre de l’appel à projets du ministère des armées lancé le 19 mars dernier pour lutter contre le Covid-19. Les draps de glisse sont actuellement en test à l’hôpital de Percy en région parisienne, spécialisé dans les grands brûlés.

Dans ce secteur si concurrentiel, Alter Eco Santé, se distingue de nombreux concurrents qui fabriquent l’intégralité de leurs produits en Asie. L’entreprise a développé une gamme de 150 produits conçus dans son bureau d’étude de la banlieue toulousaine, puis fabriqués à 70 % en France, dans la Loire et en Rhône-Alpes notamment concernant la partie métal ; et en Ariège, par les Tisseries Cathares à Lavelanet, pour la partie textile.

« Je peine à trouver des industriels du métal prêts à travailler pour nous en Occitanie, car jusqu’à présent, tous étaient focalisés sur la fabrication de pièces aéronautiques », pointe le patron. Une situation qui pourrait bien évoluer…

Avec ses produits phares : guidons de transfert, draps de glisse et kits d’aide au maintien à domicile (Madmax), l’entreprise a enregistré 3,5 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2019 et table sur une hausse de 15 %. « Nous voulons élargir notre cible de clientèle, car nous n’adressons actuellement que 25 % des résidents en Ehpad, et nous savons qu’il y a encore de la marge », évalue le dirigeant. « De même, nous ne sommes distribués que dans quatre-vingt-cinq points de vente en France, et embaucherons deux commerciaux dès la rentrée pour passer à 400 points de distribution. »

Evoluer vers des produits intelligents

Prochaine étape pour l’entreprise, faire évoluer sa gamme vers de l’électromécanique intelligent. « Nous axons toute notre R&D là-dessus en ce moment et avons déjà présenté notre projet à l’agence Ad’occ qui nous avait aidé à industrialiser notre première gamme il y a quelques années », indique Bernard Liausu. Actuellement en recherche de fonds auprès de la Région et de Bpifrance, Alter Eco Santé essaye de mettre en place un partenariat économique avec une entreprise pour exposer un démonstrateur lors de la prochaine édition du salon international de la santé et de l’innovation (Sanexpo) en octobre prochain à Paris.

Béatrice Girard

Sur la photo : Bernard Liausu (à gauche), dirigeant d’Alter Eco Santé, assiste à une formation d’aide au déplacement. Crédits : Valentine Chapuis - ToulÉco.