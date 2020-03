Toulouse. Spécialisé sport et business, le Club House bouscule les codes du réseautage

Se voir en tenue de sport, défoulé et en sueur, ça crée des liens. C’est un peu le principe de base du Club House. Ce réseau, qui regroupe à Toulouse une quinzaine de dirigeants d’entreprises, a été créé il y a un an par Maguelone Pontier, la directrice du Min de Toulouse, Kobé Myaro, directeur du Sporting Form, Anaïs Derenne, consultante chez RH Performance, et Olivier Gourrin, dirigeant d’Audeo Expert.

Basé au Sporting Village route de Launaguet, le Club House est un réseau qui souhaite répondre aux besoins de « décontraction et de décompression des dirigeants et dirigeantes d’entreprise ». « Nous n’avons pas envie de pratiquer du sport dans des endroits où l’on peut croiser nos salariés », reconnaît Maguelone Pontier. « On a envie de se dépasser, de se défouler, de rigoler, et de le faire avec des gens qui partagent les mêmes problématiques quotidiennes que nous ».

Ainsi, les liens tissés lors des cours de boxe, sessions de running ou séances de golf, permettent in fine de créer un réseau professionnel et d’ouvrir des opportunités business « même si ce n’est pas l’objectif premier » assurent les membres du club. « Du business, on en fait toute la journée. Quand on sort du travail, ce n’est pas pour refaire du business », assure Sylvain Barfetti, président fondateur des Halles de la Cartoucherie.

"Tous les dirigeants ne sont pas à l’aise dans les soirées réseaux"

L’adhésion au club, qui fonctionne par cooptation et coûte 990 euros l’année, comprend les cours de sport dispensés par des professionnels et d’autres services, comme des master class. « Nous avons reçu l’un des gardes du corps d’Emmanuel Macron pour un cours de krav maga », illustre Kobé Myaro, « et nous aimerions recevoir une personne du GIGN pour parler de la gestion de crise ». Les membres participeront également ensemble au trail de l’eau, à Avène, au mois de juin.

Loin des petits déjeuners ou des soirées réseaux classiques, jugées « ennuyeuses », le Club House se veut adapté « aux personnes qui ne sont pas à l’aise dans les réseaux traditionnels, ou qui sont timides. Ce n’est pas parce que l’on est dirigeant que l’on est tout le temps à l’aise », revendique Maguelone Pontier. Très orienté sur les métiers de bouche ( la plupart des adhérents du Club House tournent autour de l’activité du Min, situé non loin), le Club House cherche à élargir les secteurs représentés par ses membres et toucher davantage les femmes. Un deuxième site devrait ouvrir à Blagnac prochainement.

Sophie Arutunian

Sur la photo : les membre du club lors d’une séance de boxe. Crédits : DR.