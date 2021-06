Toulouse, la capitale French Tech qui monte en puissance

Agenda : Time to be together, le 6 juillet

Organisée dans le grand hall de la Cité à Toulouse, où la French Tech Toulouse vient d’inaugurer ses nouveaux locaux, la manifestation Time to be together se veut être un temps de partage et de rassemblement. A cette occasion, l’association prévoit des keynotes inspirantes, comme celle de Benoît Perrin, PDG d’Easymile, et celle du serial entrepreneur Marc Rougier.

Au programme également : des ateliers pratiques, du speed mentoring et même une « battle de pitch », sorte de concours d’éloquence façon start-up où devraient s’affronter des étudiants d’écoles et universités toulousaines partenaires de la French Tech.