Tour Occitanie : le recours des opposants rejeté, la décision mise en délibéré

Le Tribunal administratif de Toulouse a examiné ce 20 mai 2022, en audience publique, le recours en annulation du permis de construire de la Tour Occitanie porté par les associations Non au gratte-ciel de Toulouse-Collectif pour un urbanisme citoyen, Droit au logement 31, Amis de la Terre Midi-Pyrénées, France nature environnement Midi-Pyrénées et trois particuliers (riverains). Le rapporteur public a conclu au rejet de la requête en annulation du permis de construire de la Tour Occitanie, porté par les opposants, pointant notamment que les demandes des associations sont irrecevables.

« Certaines de ces associations de défense de l’environnement, ne disposent pas de l’intérêt à agir qui les autoriserait à contester ce permis, vis-à-vis d’un projet de construction situé en milieu urbain et dans un environnement déjà artificialisé », a-t-il indiqué. Il a estimé que seuls les recours formulés par les riverains étaient recevables, reconnaissant que les nuisances à venir en raison de l’ombre portée de la tour seraient réelles.

Sur le fond, le rapporteur public a balayé les requêtes liées aux insuffisances de l’enquête publique formulées par les opposants. Un avis contre lequel maître Alice Terrasse, leur avocate s’inscrit en faux. « Il y a de réelles insuffisances substantielles dans ce dossier. La concertation n’a pas été suffisante et je fais confiance au tribunal administratif de Toulouse pour annuler nécessairement ce permis », a-t-elle indiqué à l’issue de l’audience.

Le permis de construire de la Tour Occitanie avait été délivré le 23 juillet 2019. Il avait fait l’objet d’un premier recours gracieux formé le 20 septembre 2019, par ces mêmes associations et six particuliers, et qui avait fait l’objet d’un rejet explicite. L’avis du rapporteur public énoncé aujourd’hui ne préjuge évidemment pas de la décision de la cour administrative mise en délibéré. En cas de nouvel appel, un nouveau recours pourra être porté devant la nouvelle cour administrative d’appel de Toulouse.

B. G.