Tourisme. La destination Occitanie Sud de France récompensée

La soirée des “Travel d’Or”, organisée ce printemps à Paris par la société événementielle spécialisée « Tourisme et Internet » Eventiz Media Group, a récompensé la destination Occitanie Sud de France d’un “Travel d’Or” dans la catégorie « destination ». Remis il y a quelques jours, à Toulouse, au Comité régional du tourisme et des loisirs d’Occitanie (CRTL), ce trophée récompense « la politique et les actions volontaristes de l’institution en matière de tourisme responsable et raisonné ».

Les « Travel d’Or » ont récompensé les sites de voyages préférés des internautes français en décernant treize trophées (dix prix du public et trois prix du jury). L’ Occitanie Sud de France a remporté la majorité des suffrages de 216.000 internautes, l’élisant « meilleure destination française ».