Tourisme. Un plan d’actions de près d’un million d’euros pour la Haute-Garonne

Avec quelque 6 millions de visiteurs en moyenne chaque année, la Haute-Garonne n’a pas à rougir de sa fréquentation touristique. Mais ce secteur clé qui représente environ 15.000 emplois dans le département et génère un milliard d’euros de retombées économiques, a encore une bonne marge de progression. C’est la tendance que veut impulser Haute-Garonne tourisme, en charge de la promotion du département.

« Notre territoire apparaît de plus en plus comme une véritable destination. Nous avons beaucoup travaillé depuis 2015 pour lui donner une identité, en capitalisant sur les sites majeurs que sont le canal du Midi, Toulouse, le Frontonnais, la Garonne et les Pyrénées. Aujourd’hui, ces incontournables forment un tout qui fait l’identité de la Haute-Garonne », explique Didier Cujives, président du comité départemental du Tourisme. Servie par plusieurs émissions ou jeux télévisés cette année, la destination va aussi bénéficier d’une enveloppe record de 931.000 euros pour financer ses campagnes de communication, sa présence dans une trentaine de salons et rencontres professionnelles et ses opérations ponctuelles, en mars avec de l’affichage en gare de Barcelone, ou dans le cadre d’un work-shop au Canada pour l’ouverture de la liaison aérienne Toulouse-Montréal.

« L’agence d’attractivité Toulouse Métropole apporte 383.000 euros issus de la taxe additionnelle à la taxe de séjour et de notre côté, nous investissons 548.000 euros sur nos fonds propres. Jamais la Haute-Garonne n’avait disposé d’un budget aussi important pour assurer sa promotion. C’est le résultat de la volonté politique du Département qui depuis 2015 a d’ailleurs sanctuarisé la subvention qu’il nous accorde », précise Didier Cujives.

Trois sites en un

Dans le cadre de son plan d’actions 2020, Haute-Garonne Tourisme, dont le budget de fonctionnement annuel est de 4,1 millions d’euros, finalisera aussi le 31 mars la refonte de ses trois sites internet. L’interface de réservation, la déclinaison mobile et la vitrine web dédiée à la destination elle-même fusionneront en un site unique pour « plus de rapidité et de fluidité ».

Le comité départemental du tourisme enrichira aussi de nouveaux circuits insolites son guide dédié à la « Haute-Garonne secrète », à destination de ses premiers visiteurs : les Haut-Garonnais. Ils représentent en effet 50 % des touristes du département, suivis par 30 % de nationaux provenant de la région parisienne et de la façade atlantique et par 20 % d’étrangers (au premier rang desquels figurent les espagnols, les belges et les britanniques).

« Le tourisme de proximité va être de plus en plus fort car il va dans le sens de nouvelles habitudes de consommation qui tendent à privilégier une offre locale et des déplacements moins polluants », explique Jean Micoud, directeur de Haute-Garonne Tourisme. « L’explosion du tourisme à vélo et le succès rencontré depuis 2017 par le GR Via Garona entre Toulouse et Saint-Bertrand le montrent bien. Nous intégrons évidemment ces nouveaux comportements dans notre stratégie globale ».

Johanna Decorse

Sur la photo : Depuis 2015, cinquante lieux en Haute-Garonne ont reçu le label « Accueil vélo » et témoignent du dynamisme du tourisme à vélo, également dans le département. Photo Haute-Garonne Tourisme - DR.