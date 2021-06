Transport aérien. « Il ne faut pas débrancher les mécanismes de soutien trop vite », préconise l’Ama

Matthieu Jeandel, pouvez-vous présenter l’association des métiers aéroportuaires (Ama) ?

Créée en mars dernier, elle regroupe des sous-traitants des compagnies aériennes et des entreprises gestionnaires de plateforme aéroportuaire, comme ADP (Aéroports de Paris). Elle se compose de trente-cinq entreprises adhérentes de sécurité, de nettoyage, de restauration... Dans la cacophonie actuelle, il a fallu que l’on se regroupe et que l’on se fédère pour gagner en visibilité.

De quelle cacophonie parlez-vous ?

Le manque de visibilité est un vrai problème. Nous sommes dépendants des décisions liées à la situation sanitaire. De plus, nous sommes soumis à la variabilité des réglementations qui ne sont pas uniformes d’un pays à un autre.

Et, avec le niveau de reprise qui se dessine, les opérateurs parlent de 25 à 35% cet été. Nous n’aurons pas un niveau d’activité qui absorbera les charges et qui permettront de relancer l’activité dans des conditions opérationnelles de rentabilité acceptable.

Quelles seront alors les conséquences, selon vous ?

Nous risquons de ne plus être éligibles à l’activité partielle, sans reste à charge, dès le 1er juillet (voir encadré). Si nous nous ne sommes pas reconnus comme un secteur dit surprotégé, tous nos efforts sur les quinze derniers mois tomberont à l’eau. En termes d’emploi, nous craignons la perte de 8000 emplois directs et indirects.

Que préconisez-vous ?

Il ne faut pas débrancher les mécanismes de soutien trop vite mais les adapter au rythme réel de la reprise et aux spécificités de nos métiers. Nous demandons que l’activité partielle soit prorogée jusqu’en octobre. Cela nous permettrait de passer la période estivale avec un faible volume et de travailler à la mise en place d’un dispositif activité partielle de longue durée (APLD) spécifique, qui prendrait alors le relais. Car nous ne pouvons pas nous engager sur 50% d’activité sur vingt-quatre mois, mais 40% sur trente-six mois.

Quelle est la réponse du gouvernement à ce stade ?

Il y a une très bonne écoute qui ne se traduit pas par des actes. Des plans pour la filière aéronautique et du tourisme de montagne ont été déployés, mais il y a un trou dans la raquette.

Propos recueillis par Audrey Sommazi

Sur la photo : Matthieu Jeandel, représentant régional de l’association des métiers aéroportuaires (Ama) et vice-président stratégie du groupe Newrest. Crédit : DR.