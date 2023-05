À Toulouse, les syndicats haussent le ton et appellent à quatre jours de grève dans les transports

Chez Tisséo, le réseau des transports publics de Toulouse, le conflit s’enlise. Malgré la tentative de dialogue, ce mardi 23 mai, entre la direction et les représentants du personnel, une intersyndicale Sud, CGT, FNCR, CFDT appelle à une nouvelle semaine de mobilisation, à compter du mardi 30 mai jusqu’au vendredi 2 juin. Ainsi, la circulation de plusieurs lignes de bus, des tramways et même des métros, devrait être perturbée, préviennent les syndicats. « Nous allons également organiser des actions et des rassemblements que nous allons définir avec les salariés », assure Stéphane Chapuis, secrétaire général de la CGT chez Tisséo.

Le conflit social, qui s’est allumé dans le cadre des négociations annuelles obligatoires (NAO), porte sur la « clause de sauvegarde » qui, jusqu’ici, permettait d’aligner les salaires sur l’inflation. Actuellement, la direction, contactée par ToulÉco, propose une augmentation des salaires de 2,8 % au 1er juillet, complétée, si l’inflation dépasse 5 %, par une hausse supplémentaire de 1 % au 1er janvier 2024. Cette proposition est jugée insuffisante par les syndicats qui souhaitent la prise en compte de l’intégralité de l’inflation.

C’est la raison pour laquelle l’intersyndicale avait déjà organisé trois jours de mobilisation au mois d’avril. Celle du 11 avril était significative pour la CGT car les agents du métro avaient rejoint le mouvement, immobilisant les rames. Pour la première fois de son histoire.

Conditions de travail dégradées

En outre, les syndicats dénoncent une dégradation des conditions de travail. « Nous avons la pression du management depuis quelques années : l’entreprise accélère la destruction de notre entreprise depuis le Covid-19, augmentant la sous-traitance », indique Stéphane Chapuis. « Elle provoque des départs de l’entreprise, à la fois volontaires et en licenciant. Or, ces postes ne sont pas remplacés. »

La direction de Tisséo, qui emploie 2600 personnes, ne souhaite pas commenter et assure qu’elle est ouverte au dialogue.

Audrey Sommazi

Sur la photo : Bus et métro seront notamment perturbés la semaine prochaine. Crédit : P.P.