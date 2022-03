Trentotto ouvre une troisième boutique à L’Isle-Jourdain

Le concept-store toulousain de la décoration et du design Trentotto ouvre une troisième boutique de 350 mètres carrées à L’Isle-Jourdain, dans le Gers. Il y a deux ans, il ouvrait sa deuxième boutique à Quint-Fonsegrives. Dans ce nouveau lieu, les clients pourront découvrir du mobilier d’intérieur et d’extérieur, des objets de décoration, de la mode. De nombreuses marques seront disponibles (Alessi, Ferm Living, Vitra, Lexon,etc.).

Le groupe familial [1] qui gère Trentotto est dirigé par Stephan Oddos. Il a généré plus de 11 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2021 et emploie plus de 80 personnes au total. Les magasins Trentotto ont réalisé à eux seuls 5,5 millions d’euros de chiffre d’affaires et emploient désormais 29 salariés.