Le Toulousain Trentotto rationalise et se digitalise

En invitant Alberto Alessi, le président de la mythique marque éponyme de design italien, à partager son expérience, Stephan Oddos a renoué avec ses discussions privées, stoppées par la crise du Covid. « Une super nouvelle de pouvoir repartager », se réjouit le chef d’entreprise toulousain. « Sa venue à Toulouse montre que nous sommes devenus un acteur important de l’univers du design. »

Cette reconnaissance vient à point nommé pour Trentotto, qui amorce un nouveau virage dans son développement. Après des années difficiles en raison des Gilets jaunes et du Covid, « nous avons retrouvé l’activité de 2019 », assure Stephan Oddos, qui table cette année sur un chiffre d’affaires de 11 millions d’euros et a fait le choix de rationaliser le fonctionnement de son entreprise. « J’ai fermé le magasin de l’avenue de Muret et rassemblé toute les activités - maison, objets design et mode - au sein du concept-store du quartier Saint-Georges. Nous avons par ailleurs fait des travaux sur le local de Quint-Fonsegrives pour proposer la même chose en périphérie de la ville. »

E-shop et logistique du dernier kilomètre

Trentotto a également lancé en juin dernier son e-shop, que le dirigeant souhaite développer petit à petit. « C’est un enjeu important, comme la digitalisation de la société dans son ensemble, pour la gestion notamment. Nous avons donc engagé un directeur des opérations digitales », ajoute Stephan Oddos. Autre axe d’innovation, le développement de I Log You, pour la livraison des produits vendus par Trentotto. « Nous livrons et montons les meubles que nous proposons. Et nous avons rassemblé tout ce qui est objet, cadeaux et mode sur notre site du boulevard Carnot, pour assurer la livraison du dernier kilomètre. Le tout avec deux véhicules électriques. »

35 ans après le début de ses activités toulousaines, Stephan Oddos ne manque donc pas de projets. Un anniversaire qu’il a donc en partie fêté à la Halle aux Grains, le 14 octobre dernier, en accueillant Alberto Alessi, dont la marque célèbre ses 100 ans. Un moment privilégié, d’autant que le capitaine d’industrie italien a côtoyé de nombreuses personnalités du design et de l’architecture durant sa carrière déjà longue de plus de 50 ans.

De Jean Nouvel aux frères Bouroullec en passant par Philippe Starck, Alessi, qui assure que le secret du design italien réside dans son approche de « laboratoire industriel de recherche », a collaboré avec les plus grands. C’est notamment ainsi qu’est né le célèbre presse-agrumes Juicy Salif, conçu par Starck. « La collaboration est née avec l’aide du Centre-Pompidou », raconte Alberto Alessi. « Il a d’abord dessiné une bouilloire puis nous lui avions commandé un plateau. Il n’a rien fait mais un jour j’ai reçu un dessin sur un set de table taché. En partant du dessin d’une seiche, il avait imaginé ce fameux presse-agrumes. »

Paul Périé

Sur la photo : Stephan Oddos et Alberto Alessi dans les locaux de Trentotto. Crédit : Remy Gabalda - ToulÉco.