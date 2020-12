Toulouse. Avec le confinement, Trentotto repense sa stratégie commerciale

Sauver les meubles. Depuis l’instauration du second confinement fin octobre, Stephan Oddos est dans l’action. Et la réaction. Car il y a urgence. Habituellement, en novembre, Trentotto réalise 400.000 euros de chiffre d’affaires. Le mois suivant, avec les fêtes des Noël, son enseigne de décoration et de design installée dans le centre-ville de Toulouse, enregistre 800.000 euros de chiffre d’affaires.

Oui mais voilà, comme tous les commerces jugés non essentiels, Trentotto, qui compte deux points de vente désormais - le second a ouvert le 14 mars dernier, le premier jour du premier confinement, à Quint-Fonsegrives, à deux pas de Toulouse -, est sommé de baisser le rideau. « Je suis à zéro euro de chiffre d’affaires », déplore celui qui a dû revoir ses modèles commerciaux pour continuer à vendre. Depuis près d’un mois, une équipe de quatre personnes, dont deux qui viennent d’être recrutées, est constituée, chargée de photographier, de sourcer et de caractériser une sélection de 300 articles et 1800 produits. « Son travail était de mettre en place un e-shop opérationnel le 27 novembre », précise le dirigeant qui a aussi mené « une opération commando » dans les premiers jours du confinement.

Celle-ci consiste à la mise en place de « lives shop », des séquences de trente minutes au cours desquelles un vendeur, doté d’une caméra, fait découvrir objets et mobiliers aux clients, qui, eux, sont installés sur leur sofa. Ces derniers peuvent ensuite récupérer les marchandises achetées dans les boutiques (click and collect) ou se faire livrer à domicile via I log you, une plateforme logistique dont Stephan Oddos est le propriétaire.

Une baisse d’activité de 30 à 40 %

Enfin, le dirigeant, qui n’est pas à cours d’idées, a décidé de transformer un espace vacant disponible, boulevard Carnot, en « lieu de logistique urbaine ». Depuis ce site, des objets et mobiliers légers stockés seront livrés en vélo cargo ou en véhicule électrique. Les travaux de réhabilitation de cette ancienne boutique de luxe ont débuté ce mois-ci. « J’ai saisi cette opportunité pour utiliser ce lieu et le mettre au service du e-commerce. »

Avec le Covid-19, et ce malgré la mise en place d’alternatives commerciales, Stéphan Oddos prévoit une baisse d’activité de 30 ou 40% en 2020. « Si j’ouvre en décembre, je sauve les meubles », prévenait, mi-novembre, celui qui emploie une vingtaine de personnes chez Trentotto.

Audrey Sommazi

Sur la photo : Stéphan Oddos, fondateur et dirigeant de Trentotto. Crédit : Hélène Ressayres-ToulÉco.