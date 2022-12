Toulouse. L’opposition relance le débat autour du financement de la troisième ligne de métro

Coût, date d’entrée en opération… Où en est-on de la troisième ligne de métro qui, d’ici fin 2028, doit relier en 27 kilomètres Labège à Colomiers ? Toulouse Métropole a annoncé en octobre dernier un surcoût de 300 millions d’euros pour ce grand projet avoisinant désormais les 3 milliards d’euros. Le groupe d’opposition Alternative pour une métropole citoyenne (AMC) affirme quant à lui que la ligne C ne roulera pas avant 2030 et que son remboursement à partir de 2040 sera « colossal ».

Les élus AMC se basent sur la quatrième version de l’Étude de soutenabilité budgétaire (dite ESB4), un document de travail de Tisséo portant sur son plan pluriannuel d’investissements, qui a été présenté aux maires de la métropole le 12 octobre dernier. « Entre l’étude deuxième version de mai 2019 et celle d’octobre 2022, le coût de la troisième ligne est toujours de 2,6 milliards d’euros. Compte tenu de l’inflation, de la hausse des coûts de construction, comment le coût peut-il ne pas avoir varié ? Ce flou est inacceptable et ce document insincère », estime Marc Péré, élu métropolitain et maire de L’Union.

Dans cette étude, affirme le groupe d’opposition, l’augmentation du budget de fonctionnement correspondant à la mise en service de la troisième ligne a été décalée de 2029 à 2030, ce qui atteste selon lui d’un nouveau retard. Il s’étonne aussi du montant du plan d’investissement de Tisséo qui, dans ce même document, atteint 4,52 milliards d’euros en 2022 contre 4,58 milliards d’euros dans la version précédente.

« En un an, on a rayé de l’étude 212 millions d’euros d’investissement dans le réseau de surface et qui figuraient dans le document 2021 pour construire de nouvelles lignes de bus et relier de nouveaux quartiers. Par ailleurs, 300 millions d’euros ont été supprimés de la rémunération à Tisséo Voyageurs [1] pour faire marcher la machine entre 2021 et 2022. Et l’enveloppe maintenance a baissé de 70 millions d’euros », fait observer Marc Péré.

Obligations in fine

Autre inquiétude des élus AMC, le remboursement des 3 milliards d’euros empruntés d’ici 2028 pour mener à bien le projet. Celui-ci prévoit un emprunt de 400.000 euros auprès de la Banque européenne d’investissement, 1,3 milliard d’euros auprès des banques et autant sous forme d’obligations in fine. « Tisséo va devoir rembourser ce 1,3 milliard à échéance des obligations, donc à partir de 2040. Ces remboursements seront supportés par les générations futures et vont nécessiter de constituer une trésorerie colossale. » Pour le groupe d’opposition, qui se dit favorable à cette troisième ligne, mais « pas aussi longue et aussi coûteuse », sa construction fait peser « une menace sérieuse » sur les finances de Tisséo et par extension de la Métropole.

« Faire le buzz »

Des craintes balayées par Sacha Briand, vice-président de Toulouse Métropole chargé des Finances et membre du conseil syndical de Tisséo. « Rien dans cette étude ni dans les marchés de génie civil ne vient remettre en cause une date de mise en service en décembre 2028. Et, contrairement à ce que disent les élus de l’opposition qui cherchent à créer le doute et à faire le buzz, l’impact de l’inflation a été pris en compte dans cette étude actualisée qui fait état de 300 millions d’euros de dépenses supplémentaires. »

L’élu aux finances pointe aussi « la méconnaissance dramatique » de ses adversaires politiques sur le volet des emprunts. « Tout cela n’est pas sérieux. Peut-on croire qu’on nous prête 1,3 milliard d’euros sans se préoccuper de la façon dont on va rembourser ? Dans le cadre de remboursement in fine, on provisionne chaque année une annuité de capital même si on ne commence à rembourser les obligations que plus tard », explique Sacha Briand.

À la lecture de cette quatrième Étude de soutenabilité budgétaire, AMC fait aussi état d’« erreurs de calcul » à hauteur de 377 millions d’euros dans le compte d’exploitation prévisionnelle de Tisséo pour les années 2030 à 2040. Les élus d’opposition ont fait les leurs et estiment qu’au total « 950 millions d’euros ont été oubliés ou supprimés d’un trait de plume » entre l’étude 2021 et 2022, dans le seul but selon eux « de faire baisser les charges de Tisséo d’ici 2040 et de présenter une trésorerie suffisante pour le début du remboursement des échéances ». Autant de raisons qui justifient selon eux un audit financier indépendant avant le premier coup de pioche.

Johanna Decorse

Sur la photo : Illustration de la station terminus du métro prévue à Labège La Cadène. Crédit : Séquence architecture et urbanisme.