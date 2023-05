Les acteurs du tourisme rassemblées pour faire rayonner la destination des Cévennes

Quatorze acteurs institutionnels du tourisme ardéchois, gardois et lozérien se sont réunis avecle Comité Régional du Tourisme et des Loisirs d’Occitanie autour d’un Plan d’actions concertés des territoires (PACT), afin de faire rayonner la destination des Cévennes. Fin avril, le premier acte de ce dispositif a été mis en place par la signature d’une convention-cadre visant à valoriser et promouvoir la destination.

Ce PACT est doté d’un budget annuel de 75.000 euros pour les trois prochaines années afin de déployer la stratégie de développement touristique de ce territoire. Il s’agit de cinquième dispositif de ce genre à voir le jour en Occitanie.