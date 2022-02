Une année record pour Irrijardin en 2021

2021 est une année record pour Irrijardin, l’entreprise haut-garonnaise spécialisée dans les équipements pour piscine, spa et arrosage. Elle enregistre en effet une croissance de 30 % de son chiffre d’affaires « enseigne » par rapport à 2020 (150.000 euros) ainsi que l’ouverture de sept nouvelles franchises, plus de 79 recrutements et la nomination de Sébastien Chabal en tant qu’ambassadeur.

Côté produit, 2021 a été marquée par le lancement réussi de Joey, premier analyseur d’eau connecté, dont 5000 piscines sont désormais équipées. Un chiffre qu’Irrijardin entend multiplier par quatre en 2022 grâce au nouveau relais Joey, qui permet de piloter son éclairage et sa filtration. Cette année, Irrijardin prévoit le lancement d’articles éco-responsables tels que les récupérateurs d’eau de pluie et les filtres à cartouche pour piscine. L’entreprise, créée en 1989 à Portet-sur-Garonne, est aujourd’hui basée à Noé.

Justine Delporte