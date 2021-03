L’agence Ad’Oc et la Région Occitanie organisent une journée spéciale dédiée à la filière régionale de l’éolien en mer flottant. La journée 100% numérique se divise en une plénière, suivie de différents groupes de travail en matinée, puis des rendez-vous BtoB l’après-midi, auxquels participent deux-cents acteurs de la filière éolienne en mer.

En février, à travers une tribune publiée dans L’Usine Nouvelle, des collectifs industriels des régions Occitanie, Bretagne, Normandie et Pays de la Loire, représentant plus de 500 TPE-PME et ETI, avaient demandé à l’État et aux grands acteurs de l’énergie de tout faire pour favoriser la naissance d’une filière industrielle de l’éolien en mer made in France.

Journée filière Wind’Occ 2021, le jeudi 1er avril, de 9h30 à 17 heures, consacrée l’Éolien en mer flottant.