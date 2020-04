Covid-19. « 40% des TPE-PME d’Occitanie ont bénéficié du report de charges sociales en mars »

Jean Dokhelar, les chiffres dont vous disposez, arrêtés au 24 mars dernier, font état de 40% d’entreprises en Occitanie qui ont sollicité un report de charges sociale. C’est beaucoup ?

Pour le régime général et en ce qui concerne les TPE et PME, l’échéance pour déclarer ses charges sociales était le 15 mars. Les entreprises ont dû faire leur déclaration, qui est toujours obligatoire, mais étaient autorisées à ne payer que ce qu’elles pouvaient. Ainsi, au lieu de récolter 538,5 millions d’euros, l’Urssaf n’a récolté que 332,5 millions d’euros. Cela signifie qu’environ 40% des entreprises se sont saisies du dispositif, quatre jours seulement après qu’il ait été mis en place. Donc oui, c’est beaucoup. 206 millions d’euros seront ainsi payés en différés.

Et pour les indépendants ?

Pour les indépendants, le dispositif est différent. Il n’y a pas de démarche à faire de la part de l’entrepreneur car c’est nous qui prélevons directement. Ainsi, sur les 47, 6 millions d’euros attendus, 100% seront payés en différé. Nous n’avons rien prélevé du tout. Enfin, les Urssaf ont aussi un fond d’action sociale spécifique pour les travailleurs indépendants qui va de 200 à 2000 euros d’aide financière directe. Nous avons reçu déjà 5000 demandes en Occitanie, dont 1000 rien que sur le week-end dernier. C’est énorme.

Si des entreprises ont les moyens de payer leurs charges, les invitez-vous à le faire dès maintenant ?

Oui tout à fait. Il y a clairement un appel au civisme des grandes entreprises (plus de 1000 salariés), qui ont quant à elles jusqu’au 5 avril pour faire leur déclaration. Actuellement l’Urssaf contacte une par une les grandes entreprises d’Occitanie pour voir avec elles si elles peuvent payer et les inciter à le faire. Il y en a environ 200 parmi lesquelles BNP, Engie, Société générale, ou encore Airbus. Pour les TPE-PME (90% du tissu d’entreprises de la Région ont moins de 10 salariés, NDLR), nous travaillons avec l’Ordre des experts comptables dans la même optique : « payez ce que vous pouvez, au moins les cotisations patronales, car ce sont des reports, pas des annulations. Il faudra de toute façon payer à un moment donné ».

Comment fait l’Urssaf pour combler le manque à gagner lié à ces reports de charges ?

Pour nous ce n’est pas neutre car nous devons emprunter sur les marchés financiers pour combler ce manque. Les cotisations sociales, je le rappelle, servent à payer les hôpitaux, les arrêts maladie, les retraites, etc. Il va de soi que toutes ces prestations continuent ! Au niveau national, l’ensemble des cotisations sociales récoltées par l’Urssaf, c’est 500 milliards d’euros par an. C’est plus que le budget de l’État ! Ce sont des sommes colossales.

Comment envisager l’après-crise ?

Une question qui revient beaucoup de la part des chefs et cheffes d’entreprises est « ces dispositifs sont sur le court terme, vont-ils durer, que se passera-t-il après le mois de mai ? » Moi, je n’ai pas de visibilité là-dessus, je n’ai pas toutes les réponses. Le report des charges sociales se fait échéance par échéance. Mais notre rôle en tant qu’Urssaf est d’aider les entreprises à passer ce cap, et de réussir la sortie de crise. On commence tous à comprendre que la levée du confinement ne sera pas comme la Libération en 1944, on ne va pas tous sortir s’embrasser dans la rue. Ce sera lent et progressif, et pour l’économie c’est pareil. J’essaie de faire passer l’idée qu’il y a un temps pour tout. Actuellement on gère la crise et on reporte les charges. Quand on aura le calendrier de sortie de crise – et pour le moment personne ne l’a - on prendra le choses calmement et au cas par cas.

Propos recueillis par Sophie Arutunian

Sur la photo : Jean Dokhelar, directeur de l’Urssaf Midi-Pyrénées. Crédits : Urssaf - DR.