Ventes, locations, rénovations… Les grands chantiers de Toulouse Métropole Habitat

Après un exercice 2020 très impacté par la crise sanitaire (685 logements livrés, contre 1010 en 2019) et seulement 91 millions d’euros investis la même année (contre 136 millions en 2019), Toulouse Métropole Habitat (TMH) regarde vers l’avenir. « Nous relançons nos investissements en nous appuyant sur la mesure des titres participatifs votée en juin 2021 par la Métropole, à hauteur de 10 millions d’euros, cela va nous permettre de produire 750 logements dès 2023 ; et il n’est pas dit que l’on ne redemande pas de nouveaux titres participatifs à la Métropole dès l’an prochain », indique Bertrand Serp, le président de Toulouse Métropole Habitat. « À ce rythme, notre ambition est d’avoir produit 3000 à 4000 logements supplémentaires à la fin de la mandature. »

La vente en BRS dès 2023

Depuis la loi de finances de 2018, qui a imposé aux bailleurs de diversifier leurs sources de financements, Toulouse Métropole Habitat a aussi développé la vente de son patrimoine, avec la mise sur le marché d’une partie de ses logements. « Nous misons sur trois volets », décrit Bertrand Serp. « D’une part la vente de logements anciens proposés en priorité aux locataires du parc social, selon le dispositif de la location accession. Depuis 2021, nous proposons aussi la vente de logements neufs en Vefa et, dès l’année prochaine, ce sera la vente selon le dispositif du bail réel solidaire (BRS), qui permet de dissocier la vente du bâti et du foncier. »

En 2021, l’office public de l’habitat a vendu 102 logements anciens et 52 logements neufs et mettra en vente 200 premiers lots en BRS en 2023 dans l’agglomération. Avec ces dispositifs de vente aidée, le bailleur métropolitain met sur le marché une offre de logements qui s’affichent 20 % moins chers que les logements libres. « Beaucoup de jeunes actifs, des moins de 40 ans, couples, familles avec jeunes enfants, se laissent séduire par ces formules », décrit l’élu toulousain.

Priorité à la rénovation

Autre grande préoccupation du bailleur métropolitain : la rénovation de son bâti. Aux Pradettes, 2,5 millions d’euros ont été investis pour rénover la résidence Les Ferrets, tandis qu’aux Minimes, la rénovation d’envergure de la Cité bleue (248 logements sur une parcelle d’1,5 hectare) est en cours. L’ensemble, propriété de l’office HLM Toulouse Métropole Habitat, fait l’objet d’un programme de réhabilitation jusqu’en 2024. Cette opération à « tiroirs » mêlera démolitions, reconstructions, et réhabilitations, et il est prévu d’y consacrer une enveloppe globale de 12,4 millions d’euros. Pour mener cette opération, l’office public métropolitain (maître d’ouvrage et aménageur) a confié, après appel d’offres, une mission de maîtrise d’œuvre des espaces publics à une agence d’urbanisme et de paysagisme lyonnaise Lieux Fauves. Le permis de construire attendu pour ce mois de juillet sera scindé en lots pour un lancement des travaux prévus début 2023.

Béatrice Girard

Sur la photo : Toulouse Métropole Habitat - maître d’ouvrage et aménageur -rénove La Cité bleue aux Minimes. Crédit : Toulouse Métropole Habitat.