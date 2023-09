Vincent Labarthe, Région Occitanie : « Il faut casser le mythe d’un bio réservé à des bobos ! »

Vincent Labarthe, ce n’est pas le premier plan d’action de la Région Occitanie sur l’agriculture biologique. Quelle est la spécificité de ce nouveau plan de septembre 2023 ?

Déjà, c’est un plan qui arrive dans une période difficile pour l’agriculture biologique avec des producteurs qui s’interrogent sur leur avenir. Il leur donne des gages sur le soutien à la fois de la Région mais aussi de l’État et des agences de l’eau. En ce qui concerne la Région, ce sont 134 millions d’euros qui seront déployés entre 2023 et 2027. L’État a annoncé 300 millions d’euros investis sur le sujet en Occitanie sur la même période grâce à des crédits européens [1]. Cela nous permettra peut-être de voir, demain, des agriculteurs qui hésiteront beaucoup moins à s’engager sur la voie du biologique.

Avec l’inflation, beaucoup de consommateurs se détournent du bio. Comment remédier à cette situation ?

En leur démontrant que, très souvent, les courbes des prix entre conventionnel et bio sont sur le point de se croiser. Certains produits biologiques sont désormais moins chers que certains produits issus de l’agriculture contraventionnelle. Il faut, par le biais de campagnes de promotions, casser le mythe d’un bio qui serait réservé à des bobos [2] Par ailleurs, toute la restauration collective et à domicile que nous gérons va progressivement se convertir au biologique. C’est une manière de convaincre peu à peu de plus en plus de monde.

Quelle est la place de la Région Occitanie sur le bio par rapport aux autres régions françaises et aux autres pays européens ?

Il y a 13.500 exploitations biologiques environ en Occitanie. Nous avons aussi 650.000 hectares converties. Nous sommes la première région française sur le bio puisque nous avons dépassé la Région Sud, ex-Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Nous avons obtenu le prix de la meilleure région bio d’Europe, qui englobe la production et la transformation. Cela récompense le volume produit mais aussi la façon dont nous faisons du bio. Aujourd’hui, il y a du biologique dans le monde entier. Mais en France, et plus particulièrement en Occitanie, nous avons un cahier des charges très rigoureux, ce qui n’est pas exactement le cas partout dans le monde. Il faut aussi dire que le bio le plus vertueux est le bio qui est local. Le fait de ne pas faire parcourir des millions de kilomètres aux aliments est plus écologique.

Propos recueillis par Matthias Hardoy

Sur la photo : Vincent Labarthe, vice-président de la Région en charge de l’Agriculture et de l’enseignement agricole, agriculteur de profession. Crédit : Région Occitanie.